Saluzzo, alla libreria L'Ortica l'incontro "Mettetevi pur comodi"

Giovedì 6 marzo alle ore 18 a Saluzzo, presso la libreria indipendente "L'Ortica" in via della Resistenza 4a/1 si svolgerà l'evento "Mettetevi pur comodi", organizzato dagli attivisti del Movimento per la Decrescita Felice - circolo di Cuneo in collaborazione con la libreria "L'Ortica". Sarà un incontro, da remoto, con il professor Stefano Boni.

Stefano Boni (titolare di un dottorato in antropologia ad Oxford e docente di Antropologia culturale e Antropologia politica presso l'Università di Modena e Reggio Emilia) dialogherà sul tema della comodità all'interno della nostra società occidentale e di quanto questo stile di vita ci stia penalizzando, materialmente e interiormente.

Contatti e info: mdf.circolocuneo@gmail.com 3339618548 – 3336425714 - 3311458364