Nebbie, cielo grigio e freddo. Ma nessuna precipitazione in vista

Un'area di alta pressione sull'Europa centrale consente l'ingresso di aria più fredda dall'est Europa. Tuttavia ci sarà pressoché totale assenza di precipitazioni, anche se i cieli si manterranno grigi e con nebbie in pianura, e temperature ancora piuttosto rigide per buona parte della settimana. Più sole in montagna.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 17 a giovedì 20 febbraio

Cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso su pianure e aree a quote basse in generale, anche a causa di nebbie che potranno persistere tutto il giorno. Più soleggiato in montagna.

Temperature sotto la media del periodo, con massime che saranno comprese tra 6 e 10 °C, mentre le minime oscilleranno tra 0 e 5 °C, con possibili brinate anche estese in orari notturni, in caso di rasserenamenti. La giornata più fredda sarà mercoledì 19, mentre da giovedì le temperature dovrebbero gradualmente rialzarsi.

Venti generalmente assenti o deboli orientali, localmente moderati da nord su Liguria centrale in particolare oggi e mercoledì.

Tendenza successiva

Da punto di vista dei fenomeni non cambierà molto, forse qualche pioggia debole sulla Liguria, mentre per quanto riguarda le temperature ci sarà un rialzo su valori più tipici del periodo.

