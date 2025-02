Dogliani, continua la rassegna "Che spettacolo... il Teatro": in scena la compagnia Teatro Marenco di Ceva

La rassegna teatrale di Dogliani “Che spettacolo… il Teatro”, riprende venerdì 21 Febbraio alle ore 21, presso il teatro Sacra Famiglia con la compagnia Teatro Marenco di Ceva in “Tre sull’altalena”, una commedia di Luigi Lunari.

Protagonisti sono tre uomini: un commendatore, un capitano dell’esercito e un professore che si trovano in uno stesso locale per tre ragioni diverse. Una strana situazione che accresce il mistero perché i tre uomini non possono uscire e durante la notte che sono costretti a passare insieme, i tre giungono a sospettare che la stanza possa essere davvero un’anticamera per l’aldilà e che probabilmente loro sono già morti e in attesa del Giudizio.

I tre reagiscono a questa prospettiva in tre modi diversi. Ne scaturisce un dialogo umoristico centrato sui temi importanti. L’ambiente, ambiguo e fuori dal tempo, li costringe a riflettere su destino, identità e significato della vita. La scena finale regalerà un sorprendente coup de theatre.