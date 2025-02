In arrivo il Carnevale di Rifreddo: Luis e La Bela Lasardera si preparano alla Gran Baldoria

Tre giornate di divertimento, musica e buon cibo: venerdì 21 cena e musica, sabato 22 febbraio pomeriggio dedicato ai bambini e investitura delle maschere rifreddesi, mentre domenica 23 febbraio la polenta e il carnevale in piazza.

Fervono i preparativi per l’imminente Carnevale che, anche per l’edizione 2025, ritornerà in grande forma come vuole la tradizione grazie alla giovane e numerosa Proloco di Rifreddo, in collaborazione con il Comune di Rifreddo e il gruppo delle Maschere Rifreddesi. Il Carnevale Rifreddese prevede un ricco programma di festeggiamenti, con tre giornate in musica più il pomeriggio dedicato ai bambini, che culmineranno nell’investitura di “Luis e la Bela Lasardera”, da venerdì 21 febbraio a domenica 23 febbraio 2025.

“Il Carnevale è per Rifreddo una tradizione popolare molta attesa e seguita ogni anno da tanti concittadini e da molti visitatori dei paesi vicini – commenta il sindaco Elia Giordanino – Grazie fin d’ora al gruppo delle Maschere e a tutta la Proloco, che con impegno e disponibilità, anche quest’anno porteranno l’allegria e i colori della festa mascherata a Rifreddo. Siete tutti invitati al Carnevale di Rifreddo!”

Il programma

Le serate in musica e il pomeriggio dedicato ai bambini si terranno presso la Tensostruttura presso Piazza della Vittoria (locale riscaldato, dotato di tavoli e panche con servizio bar e ristorazione).

VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2025

“It's time to Giro Pasta”

Ore 20 cena con menù: antipasto, 4 tipi di pasta (pesto, amatriciana, sugo di noci e formaggi), formaggio e dolce a 20€.

Possibilità di menù bimbi a 10€ (affettati, pasta, dolce e acqua)

Prenotazioni entro il 18/02 al numero 3450114071 (Valentina)

A seguire...

Dj set: Pitone Dj

Dj set: DJ Audi

Attivo il servizio bar & cocktail

SABATO 22 FEBBRAIO 2025

Luis, la bela lasardera, paggi e damigelle presentano:

CARNEVALE RIFREDDESE 2025

Ore 12.30 pranzo con le maschere. Menù a 20€ che comprende affettati, pasta, hamburger nel piatto con patatine, dolce, vino, acqua e caffè.

Ore 14.30: ballo dei bambini con la presenza delle maschere rifreddesi e dei paesi vicini. Musica di Enzo

Ore 17: Santa Messa in ricordo di Alfio Vallero.

Ore 20: cena con investitura delle maschere.

Menù a 25€ : antipasti, lasagne del pastificio “Martino” di Rifreddo, cosciotto con patate, dolce, vino e acqua.

Menù bimbo a 10€: affettati, cotoletta di pollo con patate, dolce e acqua.

Prenotazioni entro il 18/02 al numero 3665390175 (Gloria) specificando il tipo di menù scelto.

Ad animare la serata:

Enzo Allasino

Dj set: Dj Niko

Attivo il servizio bar & cocktail

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2024

POLENTATA e CARNEVALE in Piazza

Dalle ore 12 fino a tardo pomeriggio

DISTRIBUZIONE POLENTA, SPEZZATINO, SALSICCIA E FORMAGGI A 10€ (POSSIBILITA D'ASPORTO A 8 euro)

HAMBURGER, PANINI E SFIZIOSITÀ VARIE.

MUSICA A 360° CON “ADALBERTO AMICI e la band”: BALLI OCCITANI, BALLO LISCIO, ANIMAZIONE PER BAMBINI E BALLI DI GRUPPO ALLA PRESENZA DELLE MASCHERE RIFREDDESI E DEI PAESI VICINI.

Musica a 360°

Presenza dei carri allegorici e spettacolo degli “Sbandieratori di San Martino” di Saluzzo in Piazza della Vittoria.