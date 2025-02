Al via a Piasco la rassegna cinematografica "CheCosaCiSiamoPersi?"

Prende il via giovedì 20 febbraio "CheCosaCiSiamoPersi?", la nuova rassegna cinematografica organizzata presso la Sala Polivalente di Piasco. Otto serate, ogni giovedì fino al 10 aprile, per recuperare quei film che nei mesi scorsi non sono stati proiettati, ma che meritano assolutamente di essere visti sul grande schermo.

L’iniziativa propone una selezione eterogenea di titoli, spaziando tra generi e tematiche per offrire al pubblico un’esperienza cinematografica varia e coinvolgente. Ogni proiezione inizierà alle 21:00.

Il programma della rassegna:

20 febbraio – Un’orchestra stonata: una commedia brillante che mescola musica e ironia per raccontare la storia di un gruppo di musicisti un po’ sopra le righe.

27 febbraio – Better Man: il biopic emozionante sulla vita e la carriera del celebre cantante Robbie Williams.

6 marzo – Napoli New York: un viaggio intenso e commovente tra passato e presente, attraverso le storie di chi ha lasciato l’Italia in cerca di fortuna.

13 marzo – Le occasioni dell’amore: una pellicola che esplora le seconde possibilità e il coraggio di ricominciare.

20 marzo – Fiore mio: un racconto poetico sulla crescita e la scoperta di sé.

27 marzo – Eterno visionario: un’opera affascinante che esplora i confini tra sogno e realtà.

3 aprile – Leggere Lolita a Teheran: una storia di libertà e resistenza attraverso il potere della letteratura.

10 aprile – Freud - L’ultima analisi: un dramma psicologico che ripercorre le sfide e le intuizioni del padre della psicoanalisi.

Biglietti e abbonamenti

È possibile acquistare l’abbonamento per l’intera rassegna al prezzo speciale di 18€. Chi preferisce assistere solo a singole proiezioni potrà farlo acquistando un biglietto a 6€ intero o 4€ ridotto (inclusi over 65).

Appuntamento ogni giovedì, dal 20 febbraio al 10 aprile.