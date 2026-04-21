L’esplosione della libertà: il Fai di Cuneo celebra la festa della Liberazione con un itinerario inedito tra storia e arte

Guardare la propria città con occhi nuovi, scorgendo tra le pieghe dell’architettura e del bronzo i segni di un’alba che ha cambiato la storia d’Italia. In occasione della Festa della Liberazione, la Delegazione FAI di Cuneo organizza “L’esplosione della libertà”, un itinerario narrativo ed emozionale volto a far riflettere sul percorso che portò la città dal buio della dittatura alla luce della democrazia.

L’evento propone un cammino strutturato in tre atti — il prima, il durante e il dopo — attraverso luoghi simbolo di Cuneo, narrati da esperti d’eccezione.

Il viaggio comincia con l’ombra del Palazzo Littorio, sede di rappresentanza del regime fascista, dove Gigi Garelli (Direttore dell'Istituto Storico della Resistenza) e Alessandra Demichelis guideranno i visitatori nell’analisi di un’epoca di rigide geometrie e potere assoluto.

Il secondo atto si sposta dove il coraggio si fece azione: il Palazzo Ex Barra di Ferro. Fu qui che alle ore 9.00 del 27 aprile 1945 il portone si spalancò per dare il via all'insurrezione cittadina. Sotto la guida del prof. Giovanni Cerutti i partecipanti rivivranno l’ardore dei giovani sappisti che corsero verso la Prefettura al grido di "Viva l’Italia".

La tappa finale approda al parco della Resistenza, davanti al Monumento che lo scultore Umberto Mastroianni ideò come l’esplosione di un cristallo rivolto verso Boves, città martire. Sarà il professor Enrico Perotto, insieme al Capo Delegazione FAI di Cuneo Roberto Audisio, a svelare il significato profondo di quei cunei di bronzo che si aprono verso l’esterno, simbolo di una vittoria dello spirito che si fa nuova dimensione umana.

Le visite saranno organizzate in gruppi di massimo 25 persone con partenze scaglionate alle ore 10.00, 11.00, 14.30, 15.30 e 16.30. Il percorso ha una durata di circa due ore.

La prenotazione è caldamente suggerita sul portale faiprenotazioni.fondoambiente.it per garantire la migliore organizzazione delle visite.

È richiesto un contributo suggerito a partire da 10 €. (iscritti FAI 8 €.) interamente devoluto alla missione nazionale del FAI.

In occasione del compleanno del FAI, durante l’evento sarà possibile iscriversi al FAI con una riduzione di 10€ su tutte le quote, e partecipare alla visita come ospiti.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età

Contemporanea della provincia di Cuneo, con il prezioso contributo di Fondazione CRC, e il patrocinio del Comune di Cuneo.