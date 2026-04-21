A Niella Belbo “Leggere la Storia: dalle Langhe alla Palestina”

“Leggere la Storia: dalle Langhe alla Palestina” è il tema del quinto incontro dell’itinerante Università dell’Alta Langa. A condurre la conversazione sarà Francesco Aimasso, al quale abbiamo chiesto le ragioni di questo titolo un po’ curioso. La sua risposta è quantomeno intrigante: «A prima vista sembrerebbe che tra queste due regioni non esistano parentele o vicinanze. Invece, leggendo la loro storia attraverso i secoli, si scoprono analogie e affinità sorprendenti: entrambi i territori sono stati, in tempi diversi, protagonisti di civiltà e di intense relazioni internazionali. Ripercorrere eventi e protagonisti può essere non solo utile per una conoscenza del passato, ma anche un’occasione ghiotta per riflettere sulle nostre radici e per apprezzare meglio il percorso che ci ha portato fin qui».