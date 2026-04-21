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Attualità | 21 aprile 2026, 08:21

Giuseppe Racca torna all’Auditorium di Marene per un'introduzione alla cosmologia

Appuntamento giovedì 23 aprile alle 21

Giuseppe Racca torna all’Auditorium di Marene per un'introduzione alla cosmologia

La cosmologia si occupa dello studio dell’origine ed evoluzione dell’universo. La maggior parte dell’universo, sembra essere composto di cose “oscure”, materia ed energia, che non riusciamo a vedere, ma che agiscono a formare le grandi strutture dell’universo, le galassie e le stelle ed anche a far espandere l’universo.

Sorto dal cosidetto Big-Bang, in questa epoca sembra che l’universo stia accelerando la sua espansione, ma alcuni studi recenti mettono in discussione tale teoria.

Ma come fanno i cosmologi a capire come è fatto l’universo visto che è fatto di cose invisibili?

Giovedì 23 aprile alle ore 21 torna all’Auditorium Giuseppe Racca per 37 anni dirigente all’Agenzia Spaziale Europea e, dopo il pensionamento, osservatore alla Facoltà di matematica e fisica dell’Università di Leiden (Olanda).

In questa serata cercherà di raccontare in modo semplice su cosa si basano le teorie cosmologiche e quali siano le possibilità di osservare l’oscurità dell’universo, come sta facendo il telescopio spaziale Euclid.

Si potrà prenotare il proprio posto attraverso il sito web dell’Auditorium (https://parrocchiamarene.it/auditorium), recandosi in Biblioteca di Marene durante l’orario di apertura oppure accedendo a https://www.eventbrite.com/e/biglietti-ultime-novita-dalluniverso-oscuro-1985405904506.

comunicato stampa

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