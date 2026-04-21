‘Dardanello Incontra’: Schiavon e Rigaudo tra sport e giovani

La recente rinascita dell’atletica italiana, con le cinque medaglie d’oro conquistate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dopo un periodo di assenza di risultati di rilievo nel panorama internazionale, è una delle più belle storie del nostro sport. Una vicenda che è come un grande fiume, alimentata dalle biografie e dai percorsi dei tanti campioni che si sono formati e che, con le loro imprese, hanno portato nuovamente in alto il movimento, da Gianmarco Tamberi a Nadia Battocletti, da Marcell Jacobs a Yeman Crippa, ed altri ancora. Racconti ripercorsi dal giornalista e scrittore Andrea Schiavon, già firma di ‘Tuttosport’ e attuale direttore della Fondazione Sport Inclusione Talento, nel libro ‘Prima di vincere - Quello che ci insegna la nuova atletica italiana’, pubblicato da Add Editore.

Proprio questa pubblicazione, e queste storie, saranno al centro del prossimo ‘Dardanello Incontra’, previsto per giovedì 23 aprile al Palazzetto dello Sport ‘Vincenzo Tomatis’ di Villanova Mondovì, a partire dalle ore 10. Oltre a Schiavon, sarà presente una leggenda del podismo della provincia di Cuneo: l’ex marciatrice Elisa Rigaudo, medaglia di bronzo olimpica.



Un nome, quello di Rigaudo, nel segno di un ricco palmarès, oro nel 2001 nella 20 km di marcia agli Europei ‘Under 23’ di Amsterdam, nella classifica a squadre della Coppa Europa a Ceboksary nel 2003, nonché nella 20 km di marcia ai Giochi del Mediterraneo di Almeria 2005. Ha, inoltre, conquistato numerose medaglie internazionali: tra le altre, argento ai Mondiali di Taegu del 2011, bronzo agli Europei di Goteborg nel 2006 e, nel 2013, ai Mondiali di Mosca. Nello scorso gennaio, poi, è stata l’ultima tedofora a reggere la fiamma di Milano-Cortina 2026 nel suo passaggio cuneese.



Nell’evento promosso dall’associazione ‘Dardanello’, i relatori - moderati dalla giornalista Valentina Sandrone, tra i docenti del progetto ‘A scuola di giornalismo con Piero Dardanello’ - incontreranno gli alunni delle classi 3e, 4e e 5e della Primaria dell’Istituto comprensivo ‘Delfino Orsi’. Dopo essersi confrontati con le pagine di ‘Prima di vincere’, grazie all’aiuto delle insegnanti, saranno gli allievi ad interpellare gli ospiti, a partire da Schiavon che, sempre per l’associazione ‘Dardanello’, nell’aprile scorso era già stato protagonista nell’ambito di ‘Didacta Italia’ a Firenze. Un appuntamento in linea con lo spirito del cartellone del ‘Dardanello Incontra’, che consentirà agli studenti di interloquire direttamente con i grandi protagonisti dello sport e della comunicazione: quando si dice, giornalismo ‘sul campo’.



Intanto, l’associazione ‘Dardanello’ ha pubblicato il bando dell’edizione 2026 del concorso per gli studenti delle scuole Secondarie di secondo grado ed i giovani autori ‘under 30’ di tutta Italia, che gode del sostegno della Bcc Alpi Marittime.

La sfida, quest’anno, verterà sul mito dei Mondiali di calcio: in un’estate che vedrà, per la terza volta consecutiva, gli italiani esclusi dalla competizione iridata, l’invito per tutti i concorrenti è quello di cimentarsi con le tracce predisposte dalla giuria, con il mezzo che più si preferisce, dall’articolo scritto al servizio multimediale.



Il regolamento completo è consultabile sul sito dell’associazione ‘Dardanello’, nella sezione dedicata. Si tratta di un’occasione da non perdere per chi intende mettersi alla prova e vuole farsi ‘esaminare’ da una giuria di professionisti di grande esperienza. Ancora una volta, la gioventù, la formazione e il talento si confermano tra i temi chiave dell’attività del sodalizio intitolato all’ex direttore di ‘Tuttosport’, nel segno del suo indimenticabile esempio professionale.