Performance musicale del gruppo "Alnus Lyra" a Macra lungo il Sentiero dei Ciclamini

Sabato 25 aprile a Macra, durante la passeggiata musicale lungo il Sentiero dei Ciclamini verrà proposta la performance Musicale con il gruppo "Alnus Lyra" che eseguirà brani di musica antica e popolare.

Alnus Lyra è un progetto artistico dedito alla esecuzione di musica antica e popolare, realizzato dal gruppo omonimo composto dai musicisti Simone Bruno (Cornamusa piemontese, Percussioni), Mario Cottura (Ghironda, Lira, Flauti) e Floriano Brignone (Flauti, Cornamuse).

Utilizzando strumenti musicali ispirati all’iconografia o derivanti da tradizioni europee e orientali propongono canzoni e brani strumentali trasportando l’ascoltatore in un viaggio nel tempo e nello spazio, alla riscoperta di antiche melodie occitane.

Cornamuse, ghironda e flauti, con i loro suoni arcaici, faranno da guida su antichi sentieri, gli stessi sentieri percorsi per secoli da musicisti girovaghi.

La passeggiata musicale che avrà inizio alle ore 10,15 partendo da Borgata Bedale, davanti al Palatenda, rientra nel cartellone delle iniziative della 178° Fiera di Sant Marcelin di Macra.

La partecipazione all’evento è gratuita .

L’evento musicale sostenuto dai Comuni di Macra e Celle di Macra ed organizzato in collaborazione con la Pro loco Seles di Celle di Macra e l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira, rientra all’interno delle iniziative del Progetto B.RI.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale Ambientale finanziato a valere sul PNRR - Missione 1 –Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici” – Linea intervento B

Per info contattare la Pro Loco Seles: mail prolocoseles@gmail.com