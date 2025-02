Conosci il nuovo servizio di pulizia ad alta pressione per scambiatori di calore

Gli scambiatori di calore sono componenti fondamentali in molteplici settori industriali, garantendo un trasferimento termico efficiente e il corretto funzionamento degli impianti. Tuttavia, con il tempo e l’uso prolungato, possono accumulare depositi di calcare, incrostazioni e impurità che ne compromettono l'efficienza e aumentano i costi energetici.

Per questo motivo, l’azienda PGF Grasso di Moretta (CN) offre un servizio professionale di pulizia ad alta pressione, una soluzione efficace e sicura per ripristinare le prestazioni ottimali degli scambiatori di calore senza danneggiarne le superfici o comprometterne l’integrità strutturale.

La tecnologia avanzata adottata dalla PGF consente di rimuovere ogni tipo di deposito con precisione e rapidità, garantendo numerosi vantaggi:

maggiore efficienza operativa : la rimozione delle incrostazioni migliora lo scambio termico, riducendo il consumo energetico e ottimizzando le prestazioni dell’impianto;

: la rimozione delle incrostazioni migliora lo scambio termico, riducendo il consumo energetico e ottimizzando le prestazioni dell’impianto; prolungamento della vita utile dell’apparecchiatura : un’adeguata manutenzione previene usura precoce e danni strutturali, evitando costose sostituzioni;

: un’adeguata manutenzione previene usura precoce e danni strutturali, evitando costose sostituzioni; soluzione ecologica e sicura : la pulizia ad alta pressione riduce l’uso di prodotti chimici aggressivi, rispettando le normative ambientali e la sicurezza degli operatori;

: la pulizia ad alta pressione riduce l’uso di prodotti chimici aggressivi, rispettando le normative ambientali e la sicurezza degli operatori; minimizzazione dei tempi di fermo impianto: grazie all’esperienza e all’uso di attrezzature all’avanguardia, la PGF Grasso garantisce interventi rapidi e altamente efficaci, riducendo al minimo l’interruzione delle attività produttive.

Il servizio di pulizia ad alta pressione di PGF Grasso inizia con un'analisi preliminare per valutare le condizioni dello scambiatore di calore e determinare la strategia di pulizia più efficace. L'area di intervento viene isolata per garantire sicurezza e protezione delle apparecchiature circostanti. Utilizzando getti d'acqua ad alta pressione, le incrostazioni vengono eliminate con precisione senza danneggiare le superfici. Infine, vengono eseguiti controlli approfonditi per assicurare il ripristino ottimale del flusso termico.

Grazie alla nostra esperienza pluriennale e all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, PGF Grasso è il partner ideale per la manutenzione e la pulizia degli scambiatori di calore.

Per maggiori informazioni chiamare il numero 0172-911108 oppure inviare una e-mail a pgf@pgfgrasso.it

Sito internet: https://www.pgfgrasso.com/