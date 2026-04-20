A Saluzzo in arrivo "Svuotalacantina & ArtigianiAmo": artigianato, creatività e città da vivere e scoprire

Domenica 26 aprile, in occasione dello SvuotalaCantina, il debutto del nuovo format dedicato al saper fare. Una manifestazione che a partire dall’Ala di Ferro - dove è stata appena inaugurata la Mostra Un Po di Storia, passando per via Gualtieri, si snoda sino alla Castiglia unendo Città alta e bassa con negozi aperti e iniziative diffuse.

Iniziamo con la novità. ArtigianiAmo!

Abbiamo immaginato per il 2026 una nuova narrazione. Saluzzo si arricchisce di una proposta dedicata al mondo dell’artigianato e della creatività: nasce un evento pensato per valorizzare il saper fare e le eccellenze del territorio. Nasce, soprattutto, legato ad un percorso, quello del Mercantico e di svuotacantina, manifestazioni capaci, anno dopo anno, di crescere, dare soddisfazioni, arricchire la proposta cittadina portando pubblico e turisti.

ArtigianiAmo si propone come un’occasione di incontro tra pubblico e artigiani, un luogo in cui il “fare” torna protagonista e dove tradizione e innovazione si intrecciano. Gli espositori porteranno non solo i propri prodotti, ma anche storie, competenze e passione, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e coinvolgente nel cuore del centro città.

In contemporanea, nella parte alta di Saluzzo, torna Svuotalacantina, uno degli appuntamenti più amati, che anima le vie con bancarelle, oggetti, curiosità e occasioni di riuso, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e partecipata. Lo Svuotalacantina è, nell’ordine, un invito a: condividere una giornata, passeggiare e incontrare persone come se ci si trovasse in un antico mercato, liberarsi di tutto ciò che è vecchio, inutilizzato e che si accumula nelle nostre case. Le strade si fanno luogo per ospitare un banchetto o un tavolino e magicamente, grandi e piccoli, si diventa commercianti per un giorno.

A fare da filo conduttore tra i due eventi sarà via Gualtieri, che, per l’occasione, si trasformerà in una vera e propria linea di collegamento tra città alta e città bassa: una via viva, con negozi aperti e iniziative diffuse, capaci di unire percorsi, esperienze e pubblico.

Secondo appuntamento Domenica 27 settembre - 8.00 · 18.00