Uscito il nuovo brano di Alessio Cavallo: “I ragazzi della Croce Bianca”

Si intitola “I ragazzi della croce bianca”il nuovo brano, uscito sulle piattafome digitali lo scorso 13 febbraio, del cebano Alessio Cavallo.

Dopo il successo delle sue hit estive con il suo nuovo singolo“Più Forte di Te”, Cavallo che oggi vive a Laiguaglia, torna con una nuova canzone dedicata alla sua città d’origine e alla Croce Bianca di Ceva.

Il brano sarà presentato a Ceva con un concerto di beneficenza in programma il 17 maggio presso il teatro Marenco.

Con oltre 230 mila ascolti su Spotify, ha già conquistato un buon seguito e si prepara ora a portare la sua musica dal vivo in una serie di piccoli concerti in più piazze “Più Forte di Te” e l’album completo, uscito il 25 ottobre 2024, è già disponibilesu tutte le piattaforme digitali.



La metà del ricavato dei dischi venduti sarà devoluto alla croce Bianca di Ceva