"Settimana dei professionisti" all’Istituto Bianchi-Virginio di Cuneo: l’esperienza e la passione raccontate ai futuri geometri

Anche quest’anno l’Istituto per Geometri Bianchi-Virginio di Cuneo ha organizzato una settimana full immersion per aiutare i diplomandi nella scelta consapevole del proprio futuro post-diploma, volta ad aprire le giovani menti con una ricca proposta di incontri con esperti di settore, professionisti e figure tecniche legate al mondo del lavoro e universitario.

Il diploma di Geometra offre una molteplicità di sbocchi professionali oltre che una preparazione adeguata per qualsiasi percorso universitario, sia in ambito tecnico che umanistico. Il profilo del diplomato in COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO risulta tra le figure tecnico professionali attualmente più ricercate, in grado di soddisfare le aspettative del mercato dei prossimi anni, nell’attuazione dei progetti strategici in itinere, quali in PNRR, Agenda 2030 e 2050.

L’educazione alla scelta, la consapevolezza delle proprie vocazioni, delle opportunità lavorative offerte dal proprio territorio e delle nuove professioni sono essenziali per garantire alle nuove generazioni le migliori opportunità di crescita culturale, economica e sociale.

Le lezioni orientative sono dunque una fondamentale risorsa, non soltanto per fornire utili informazioni su corsi di studio e opportunità di lavoro, ma anche per riflettere sulle proprie aspirazioni, interessi e obiettivi, individuando le opzioni di studio e di carriera più adatte a ciascuno.

Quest’anno, per la prima volta nella prestigiosa sede del Collegio dei Geometri di Cuneo, dal 24 al 28 febbraio più di trenta figure professionali appartenenti a molteplici ambiti si succederanno con interventi programmati per coinvolgere e appassionare gli studenti al termine del proprio percorso scolastico.

Il presidente geometra Carlo Cane aprirà il ciclo di conferenze, presentando la valenza della professione in tutti i suoi aspetti e illustrando il corso universitario per il Geometra Laureato.

Seguiranno lezioni sulla sicurezza nei cantieri, catasto, energia ed efficientamento energetico, restauro e recupero architettonico, valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale anche in ambito alpino, progettazione e rendering, interior design, consulenze tecniche per i tribunali, successioni ereditarie, collaborazioni con notai per donazioni e divisioni, attività estimative per danni da eventi atmosferici, tecniche integrate per il rilievo con l’utilizzo di Gps, laser scanning 3D e aerofotogrammetria, investimenti immobiliari, amministrazione pubblica, gestione condominiale, progettazione e direzione dei lavori, ecc.

Interverranno inoltre rappresentanti del Gruppo Giovani ANCE Cuneo (Associazione Nazionale Costruttori Edili), e dell’Ente Scuola Edile. Infine condivideranno la propria esperienza anche molti ex-studenti: alcuni che hanno conseguito di recente l’abilitazione professionale post-diploma, altri inseriti nei percorsi di formazione e carriere universitarie. Tra questi un ingegnere strutturista e docente universitario presso il Politecnico di Torino, liberi professionisti, tecnici comunali e studenti universitari di Architettura, Ingegneria e TEDCAT (Tecnologie digitali per le Costruzioni, l’Ambiente e il Territorio).

Davvero molteplici le opportunità di scelta formativa e professionale per i neodiplomati geometri, una professione attiva e sempre più richiesta nel settore pubblico come in quello privato, tanto che da anni l’offerta supera ormai la domanda e l’Istituto per Geometri non riesce a soddisfare tutte le richieste di inserimento che continuamente pervengono alla scuola.