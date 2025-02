Al Vallauri di Fossano mondo della scuola e del lavoro si incontrano

Nei giorni scorsi si sono tenuti presso l’IIS Vallauri di Fossano i workshop aziendali (i cosiddetti elevator pitch aziendali) rivolti specificamente al settore turistico. I workshop aziendali sono una consolidata tradizione dell’istituto, e costituiscono un momento molto importante di incontro tra i suoi allievi e il mondo imprenditoriale del territorio. Si tratta, infatti, di un’occasione in cui le molte aziende interessate hanno la possibilità di presentarsi agli allievi delle classi quinte, che possono così capire meglio e valutare le possibilità di sbocco lavorativo dopo la fine degli studi presso il Vallauri.

Quest'anno si è scelta per l'indirizzo Turismo una occasione specifica d'incontro, che si è tenuta il 20 febbraio 2025, organizzata internamente dal gruppo Servizi Al Lavoro del Vallauri.

L’attività per gli studenti è iniziata alle ore 10.00 ed è terminata entro le ore 13.25. Dopo una prima parte dedicata alle presentazioni aziendali, sono stati svolti alcuni colloqui conoscitivi.

Tutta l’attività è stata coordinata dalla referente CV di settore, prof.ssa Maria Clelia Pala. Questo progetto specifico esclusivamente per il settore turismo ha visto ospitare 22 realtà aziendali, grazie anche al coinvolgimento di Camera di Commercio, Confcommercio e Manpower. L'obiettivo è stato quello di offrire agli studenti del turismo un workshop “su misura”, un'attenzione particolare dato il valore strategico che tale settore riveste non solo per il Vallauri come scuola, ma come risorsa per l'intero territorio, nell'ottica di una valorizzazione turistica ritenuta sempre più rilevante. All'attività hanno partecipato l'ATL cuneese, esponenti della Camera di Commercio e di Confcommercio, e numerosi operatori di alto livello tra alberghi, ristoratori, resort e altre attività affini.

Si è trattato di un'occasione preziosa per consentire ai ragazzi dell'indirizzo un confronto diretto col mondo del lavoro in cui ambiscono di inserirsi, all'interno della grande attenzione che il Vallauri rivolge al tema, risultando da tempo prima scuola in provincia per prospettive occupazionali (e, quest'anno, anche in vetta alle classifiche nazionali).