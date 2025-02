Priola, gli Amici di Pievetta cercano con urgenza una nuova sede: "Aiutateci a trovare casa per Peter Pan"

Un momento difficile per l'associazione "Amici di Pievetta" che, da anni, anima e colora il comune di Priola, promuovendo attività, laboratori ed eventi per i bambini.

Il gruppo è costretto a lasciare l'attuale sede e spostare tutti i materiali contenuti all'interno.

"A seguito di recenti decisioni amministrative, ci vediamo costretti, per la seconda volta negli ultimi tre anni, a trasferire la sede della nostra associazione. Purtroppo, al momento, non disponiamo di una location adeguata che ci permetta di proseguire le nostre attività in modo regolare - hanno annunciato nelle scorse ore sui loro canali social -. Pertanto, abbiamo deciso di sospendere tutte le iniziative programmate per l’intero anno 2025, al fine di dedicarci nuovamente alle operazioni di trasloco e liberazione dei locali. Esprimiamo il nostro profondo dispiacere, in particolare per gli eventi già in calendario, come il Carnevale dei Bambini e la consolidata festa di Peter Pan. Quest’ultima, in particolare, richiede una pianificazione anticipata e, in assenza di certezza sulla possibilità di proseguire con le nostre attività, preferiamo annullarla piuttosto che organizzarla in maniera parziale, sebbene l amministrazione ci garantisca i locali sino a settembre".

L'associazione spera di poter trovare dei locali adatti ad ospitare non solo i materiali acquistati e realizzati nel corso di questi anni per le varie attività, ma che possano anche essere adeguati per eventuali laboratori o iniziative proposte.

"Aiutateci a trovare una nuova casa per Peter Pan" - l'appello dell'associazione che - se non troverà un'alternativa - si vedrà costretta a chiudere in via definitiva.