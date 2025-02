Milleproroghe, Bergesio (Lega): “Con il Decreto Milleproroghe grande attenzione al comparto sicurezza”

“Con il Milleproroghe riflettori puntati anche sul settore della sicurezza pubblica”.

Lo afferma il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, dopo l’approvazione da parte di Camera e Senato del decreto Milleproroghe.

“Tra gli emendamenti Lega spiccano quelli mirati a garantire la sicurezza degli italiani”, continua il parlamentare, che elenca i principali: “Viene prevista per il 2025 l’assunzione di 2000 nuove unità nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La misura permetterà una più rapida disponibilità di nuovi vigili del fuoco su tutto il territorio nazionale”.

“Novità anche nell’ambito dei permessi di soggiorno: c’è il rinnovo fino al 4 marzo 2026 per i cittadini ucraini con protezione temporanea, con possibilità di convertirli per motivi lavorativi”, dice ancora il Senatore, Vicepresidente Commissione Attività produttive.

Tra gli emendamenti inseriti nel decreto, di particolare rilievo quelli proposti dalla Lega: Il primo è relativo alle nuove norme sui dirigenti della Polizia di Stato, la cui entrata in vigore viene prorogata al 30 giugno 2025.

“Il secondo emendamento proposto dalla Lega ed inserito nel decreto riguarda l’utilizzo del taser, il dispositivo che fa uso dell'elettricità per impedire il movimento del soggetto colpito facendone contrarre i muscoli - spiega Bergesio-. Con l’emendamento da noi proposto si rende possibile l’utilizzo di questo strumento da parte della Polizia locale anche nei Comuni sotto i 20.000 abitanti, non più in via sperimentale. Una misura importante per garantire la sicurezza dei cittadini su tutto il territorio”.

“Si tratta di azioni concrete e decisive, per garantire maggiore sicurezza alla nostra comunità, un impegno su cui la Lega lavora da sempre perché la sicurezza dei cittadini è centrale nel programma del nostro Partito, sempre al fianco degli italiani”, conclude il Senatore Bergesio.