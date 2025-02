Valgrana aderisce al protocollo d'intesa Plastic Free per un futuro più sostenibile

Nella giornata di mercoledì 19 febbraio, il Comune di Valgrana ha ufficialmente sottoscritto il protocollo d'intesa con l'associazione Plastic Free, impegnandosi per i prossimi quattro anni in azioni concrete volte alla riduzione dell'inquinamento da plastica. La firma è avvenuta alla presenza del sindaco Albino Arlotto, della referente per la Valle Grana, Giulia Galliano Sacchetto, e della referente regionale Flavia Faccia.

Con questa adesione, Valgrana diventa il terzo comune della Valle Grana ad unirsi all'iniziativa, insieme a Caraglio e Monterosso Grana, rafforzando una rete di amministrazioni locali impegnate nella sensibilizzazione e nella realizzazione di progetti concreti e confermando l'attenzione del territorio per le tematiche ambientali. L'accordo mira a promuovere progetti e campagne di sensibilizzazione, coinvolgendo cittadini, scuole e attività locali nella transizione verso pratiche più sostenibili.

L'obiettivo principale dell'intesa è ridurre l'uso della plastica monouso, favorire una gestione responsabile dei rifiuti e incentivare iniziative di pulizia del territorio. Attraverso la collaborazione con Plastic Free , il comune potrà beneficiare di supporto informativo e operativo per attuare azioni efficaci nella tutela dell'ambiente.

Questa scelta rappresenta un passo significativo verso una maggiore consapevolezza ecologica e dimostra come l'impegno delle amministrazioni locali possa fare la differenza nella lotta contro l'inquinamento da plastica.