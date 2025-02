Il coro del Liceo Musicale da Vinci in concerto a Cossano Belbo

Il concerto in programma venerdì 28 febbraio, alle ore 21, nella chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista a Cossano Belbo, sarà una sorta di Open Day sul territorio per il Liceo Musicale albese, una serata di canto e musica classica di grande qualità.

L'Istituto Magistrale Statale Leonardo Da Vinci di Alba offre diversi indirizzi di studio fra cui Scienze Umane, Economico-Sociale, Linguistico e Musicale. Dalla segreteria dell'Istituto una sintesi del percorso orientato alla musica:

"Il Liceo Musicale è rivolto ai ragazzi che, pur amando la musica, non vogliono rinunciare ad una solida preparazione culturale, indispensabile per la prosecuzione degli studi universitari e per un futuro inserimento nel mondo del lavoro. Il titolo di studio che essi conseguono alla fine del percorso quinquennale è infatti il Diploma di maturità liceale che apre le porte a qualsiasi facoltà universitaria, pur predisponendo una naturale prosecuzione verso i corsi accademici di conservatorio, i corsi universitari a declinazione artistico-culturale ed i corsi di specializzazione delle numerose scuole private di musica contemporanea".

Sotto la direzione dei professori Sergio Daniele e Valter Protto, nel concerto in Valle Belbo verranno proposte le musiche di Vivaldi, Bach, Mozart, Rossini, Pujol, Rutter e di altri autori della musica classica del '700 - '800 e '900, a cui faranno seguito esibizioni di chitarre, flauto traverso e pianoforte ad opera degli alunni, più di 70, provenienti dalle diverse classi dell'istituto.

La serata è promossa dalla famiglia Marco Bianco e Marina Corsini, attivi nel gruppo folkloristico Pijtevarda, in collaborazione con la Parrocchia e la Proloco di Cossano Belbo.

Per informazioni sulla serata di Cossano è possibile chiamare il 335 52 35 845 (Marco) e sul corso di studi il numero 0173/440274 della segreteria dell'Istituto Musicale.