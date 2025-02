Il Panathlon Club Cuneo ha commemorato i suoi defunti

Il Panathlon Club Cuneo ha organizzato una Messa Commemorativa in ricordo di tutti i suoi Soci deceduti presso la chiesa di Santa Maria, in Via S. Maria a Cuneo.

La cerimonia è stata celebrata dal parroco don Renzo Giraudo che, oltre al ricordo dei soci del sodalizio cuneese deceduti negli anni, ha letto il versetto dei Salmi che esprime con forza il motto scelto da papa Francesco per l'anno Santo Giubilare 2025 “La speranza non delude”.

Al termine della messa i soci si sono ritrovati per un apericena presso il Bar Bruno di via Roma, dove sono stati presentati tre nuovi soci: la dr.ssa Patrizia Notario, Daniela Dotta e Claudio Migliore, tutti con un curriculum formativo, sportivo e sociale di particolare valore.

È stato presentato inoltre dal Presidente Dr. Carlo Ripa, il progetto per il 2025 intitolato “Sport e Benessere - La medicina dell’Uomo Sano - Una opportunità per fare Prevenzione, Educazione, Integrazione e Salute”, che prevede relazioni pubbliche nel corso dell’anno.