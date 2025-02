"La favola bella": i detenuti del Carcere di Saluzzo con Voci Erranti sul palco di Marene

Sala gremita, uno spettacolo coinvolgente ed emozionante, gli applausi non terminavano. Grande successo ieri sera, venerdì 21 febbraio, all’Auditorium di Marene per lo spettacolo di Voci Erranti che ha visto protagonisti gli attori-Detenuti del Carcere di Saluzzo che, sotto la direzione di Grazia Isoardi, hanno portato in scena "La favola bella".

Nella rilettura della fiaba di Cappuccetto Rosso, il gruppo di detenuti si è riconosciuto nel branco di lupi e ha voluto raccontare la propria storia vera, non una fiaba, arrivando a guardare in faccia le proprie paure e difficoltà della crescita, l’avidità spinta all’eccesso da una continua “fame”.

Si è compreso il dramma dei ragazzi che finiscono in carcere, luogo dove è molto difficile vivere gesti di affettività, un abbraccio con un amico, dove - dicono le statistiche - cala drasticamente il numero di parole pronunciate in un giorno. Un impoverimento desolante, che trova speranza dall'operato "immenso" di Grazia Isoardi che, con Marco Mucaria, sviluppa da anni un progetto di teatro all'interno del carcere; un percorso per raccontare la storia dei detenuti ma soprattutto per consentire loro di rielaborare il passato, curare le ferite e arrivare - come ha recitato benissimo l'attore nella scena finale - al perdono. Perdono di tutti, società, famiglie, situazioni e anche il perdono di se stessi, per il male che si sono provocati.

"Un grazie doveroso - affermano i volontari dell'Auditorium San Giuseppe - va alla Magistratura Cuneese che - unico caso in Italia - permette a dei detenuti di allontanarsi dal carcere senza la presenza della scorta".