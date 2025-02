“La pace per educare alla pace”: dal Liceo Cocito di Alba un percorso formativo per la comunità

Il Liceo Scientifico Leonardo Cocito di Alba inaugura un nuovo progetto, “La pace per educare alla pace”, coordinato dalle professoresse Benedetta Bottallo e Giovanna Morone.



Si tratta di un programma di educazione di comunità che, pur non essendo legato esclusivamente alle classi del liceo, si inserisce nel più ampio percorso sperimentale ministeriale “Rondine”, volto a promuovere la crescita personale, il senso di appartenenza al “noi” e l’impegno verso la comunità.



Il primo incontro, tenutosi venerdì 14 febbraio, ha visto la partecipazione di numerose realtà del territorio. Tra i presenti figuravano rappresentanti dell’Ufficio della Pace di Alba, genitori, studenti, docenti di diversi istituti e membri di associazioni locali.

L’evento ha inoltre ospitato Donatella Croce – assessora alle politiche sociali, psicologa e psicoterapeuta –, Eliana Davila – presidente della Consulta del Volontariato –, la professoressa Angela Dogliotti Marasso – vicepresidente del Centro Studi Sereno Regis di Torino – e la professoressa Bianca Marengo – già docente della scuola secondaria di primo grado per la Pace di Diano d’Alba.

Una consistente affluenza ha sottolineato l’interesse diffuso sul tema della pace e della convivenza.



“Da questi tavoli di lavoro sono venute fuori tantissime idee e molte iniziative”, ha dichiarato la professoressa Morone, spiegando come le proposte siano state organizzate in tre principali filoni: laboratori di educazione alla pace, interventi strutturati incentrati sulla convivenza e il conflitto, e incontri con figure attive nella conciliazione dei conflitti.

Un ulteriore obiettivo del progetto è quello di fornire una formazione approfondita sulla situazione geopolitica mondiale, spesso trascurata dai dibattiti pubblici.

Attraverso una serie di conferenze classiche, si intende esplorare e raccontare quei temi che solitamente restano ai margini dell’informazione pubblica.

“La pace per educare alla pace” si configura, dunque, come un ponte tra la scuola e la comunità: nasce all’interno dell’istituto ma si rivolge a tutti, promuovendo una partecipazione attiva e condivisa.



Gli incontri sono previsti per la prossima primavera, con ulteriori appuntamenti in autunno, mentre la prossima settimana è in programma un tavolo di progettazione condivisa delle iniziative, da tenersi presso la Biblioteca del Liceo Scientifico, in corso Europa.

Con questa iniziativa, il Liceo Scientifico Leonardo Cocito non solo amplia i confini dell’educazione tradizionale, ma contribuisce a diffondere una cultura della pace e del dialogo, elementi fondamentali per una società inclusiva e consapevole.