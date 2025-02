Fiera in Campo, nel Vercellese i rimorchi della Randazzo srl di Fossano alla sua terza generazione

A Caresanablot, nel Vercellese, nei quasi 48 ettari (corrispondenti a circa 120 giornate piemontesi) di terreni dedicati alle attesissime prove in campo, limitrofi al polo fieristico della Fiera in Campo – la manifestazione agricola, in ambito risicolo, che da ormai 40 anni anima la campagna vercellese –, vengono testate le ultime novità meccaniche.

Tra i 140 espositori presenti, un ruolo di rilievo occupa la ditta Randazzo srl di Fossano, alla sua terza generazione, che costruisce rimorchi dal 1963.

L’azienda ha seguito da vicino, in tutti i suoi sviluppi, l’evoluzione della meccanizzazione agricola legata al trasporto, dai primissimi rimorchi a due assi con ralla fino ad arrivare ai nuovissimi rimorchi Mother Regulation. La filosofia è sempre stata la stessa: costruire rimorchi robusti e al passo con il tempo, cosa che si enfatizza attualmente con le nuove omologazioni Mother Regulation, fiore all’occhiello dell’azienda. 15 famiglie di prodotti, oltre 25.000 varianti e versioni disponibili per soddisfare ogni esigenza di trasporto, sempre eseguito in piena sicurezza grazie all’omologazione 60 km/h e ad assali con grandi masse frenanti e omologazione industriale 105 km/h.

La piena personalizzazione del prodotto, che esso sia standard o un’esecuzione su misura, permette di costruire il rimorchio “cucito” sulle necessità del cliente. Tutte le fasi della produzione, dalla progettazione alla verniciatura e montaggio, sono eseguite internamente, con stringenti controlli di qualità, atti a garantire un prodotto duraturo nel tempo.