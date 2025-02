Uncem ricorda Riccardo Pezzolato, pioniere delle filiere legno-energia

"Ho incontrato Riccardo Pezzolato l'ultima volta due anni fa all'Eima di Bologna e mi ha mostrato le sue macchine più grandi, camion da 500 cavalli, che in Francia venivano acquistate come fossero piccoli cippatori da giardino... e noi in Italia invece rimanevamo al palo per via di filiere legno mai partite. Gli ho confermato l'impegno insieme, a vantaggio delle economie dei territori. Ci conoscevamo sin dal 2006 quando abbiamo iniziato con lui e con il Presidente Uncem Lido Riba a parlare di filiere legno-energia e capire come muoverci meglio sui territori, per sostenere imprese boschive di qualità. Di strada da Envie ne ha fatta moltissima, dimostrando che la manifattura di qualità può partire da un territorio rurale e montano, andando in tutto il mondo. Il sistema legno, anche grazie a lui e al sue al suo ingegno, al suo estro, è cresciuto. Ingegnoso e sempre acuto in ogni sua proposta, il suo esempio resterà in tutti i Collaboratori che ha cresciuto".



Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem e di PEFC Italia.