A fuoco il camino di un'abitazione a Corneliano d'Alba: situazione sotto controllo

In fiamme il camino e una porzione di tetto di un'abitazione singola in via Cane Guido a Corneliano d'Alba.



L'allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di oggi 23 febbraio, poco dopo le 11.



Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Alba con autoscala e aps insieme ai volontari di Bra con il supporto dell'autobotte, rientrata non appena la situazione è stata sotto controllo e circoscritta.

Non risultano persone o altre abitazioni coinvolte e sono in fasi di ultimazione le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.