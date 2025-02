Lavori di manutenzione invernale e pulizia sulle strade provinciali

Si sono appena conclusi in questi giorni i lavori di pulizia e manutenzione invernale di alcuni tratti stradali provinciali in valle Infernotto a Bagnolo Piemonte e stanno arrivando al termine gli interventi in alcune valli del Monregalese. I primi lavori hanno riguardato il tratto tra Bagnolo Piemonte e Montoso. L’intervento è stato eseguito dai cantonieri della Provincia (Reparto di Saluzzo sesto Circolo) guidati dal capo cantoniere Mario Rolando e dal capo reparto Marco Rovere. La squadra ha provveduto ad abbattere alcuni alberi pericolanti. oltre ai rami sporgenti e, di conseguenza, ha ripulire le cunette e i fossati a lato della carreggiata che permettono lo scorrimento delle acque piovane.

Un simile intervento si sta concludendo anche nel Reparto di Mondovì lungo l strada provinciale 12 tra Bastia e Mondovì e lungo la Fondovalle Tanaro, poi si procederà tra Lesegno e Niella e, infine, verso la zona più montana di Roburent. I lavori sono eseguiti dai cantonieri provinciali coordinati dal capo cantoniere Mauro Porta e dal capo reparto Pino Dotta. Previsti interventi anche sulla sp 59 tra Dogliani e Somano con la squadra del capo cantoniere Guido Pione.

“Un ringraziamento ai nostri tecnici che lavorano tutto l’anno e con qualunque condizione atmosferica sulle nostre strade – hanno detto il presidente Luca Robaldo e i consiglieri provinciali Roberto Baldi e Pietro Danna – perché il loro intervento, puntuale e capillare, rappresenta un presidio per il territorio e permette di migliorare la sicurezza stradale”.