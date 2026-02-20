Mezzo pesante si pianta in un cumulo di neve sulla Statale 21 a Vinadio

Non ha avuto conseguenze, per fortuna, l'incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi 20 febbraio a Vinadio, sulla statale 21 del Colle della Maddalena.

Qui un mezzo pesante, partito dallo stabilimento della Sant'Anna e diretto a valle, per cause ignote è finito prima nella corsia opposta e poi fuori strada, restando piantato in un cumulo di neve.

E' stata una pura fatalità che nessun mezzo stesse procedendo in direzione contraria.

residente di Vinadio a sollevare la questione della pericolosità della strada, non solo a Demonte, tema che affrontiamo da anni.

"I mezzi pesanti qui vanno a velocità altissime, creando continue situazioni di pericolo. Trattandosi di una strada statale, non possono essere installati dissuasori di velocità. Ma non ci sono nemmeno controlli. Pattuglie che verifichino il rispetto dei limiti da parte di questi tir, non se ne vedono mai".