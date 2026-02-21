 / Viabilità

Viabilità | 21 febbraio 2026, 11:22

Alba: proseguono i divieti per lavori sulla rotatoria tra Corso Piave e Via Dario Scaglione

Provvedimenti in vigore dalle 8.30 alle 18.00 di lunedì 23 febbraio e fino a fine lavori

Proseguono i lavori di E-distribuzione sui propri impianti elettrici tra Corso Piave e Via Dario Scaglione ad Alba.

Pertanto, dalle 8.30 alle 18.00 di lunedì 23 febbraio e fino a fine lavori:

chiusura parziale della rotatoria di fronte alla chiesa Divin Maestro tra Corso Piave e Via Dario Scaglione, nel quarto compreso tra Corso Piave direzione periferia e Via Dario Scaglione nella semicarreggiata direzione cimitero/periferia;

restringimento carreggiata in Via Dario Scaglione, in direzione Corso Piave, per circa 70 metri dopo la rotatoria all’intersezione con Via Ognissanti;

divieto di transito ai velocipedi sulla pista ciclabile e ai pedoni sul marciapiede limitrofo, in Corso Piave, dalla rotatoria di fronte alla chiesa Divin Maestro all’incrocio con Via Dario Scaglione fino al numero civico 79 di Corso Piave;

divieto di fermata sui parcheggi di Via Dario Scaglione (lato numeri civici pari), dall’intersezione con Corso Piave sino al numero civico 28 di Via Dario Scaglione.

