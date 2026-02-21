Mondovì: terminati i lavori di messa in sicurezza, via Enzo Tortora riapre al traffico con due settimane di anticipo

Ritorna transitabile via Enzo Tortora chiusa tra il civico 42 e il civico 48 (ingresso a valle e a monte dell’istituto Baruffi) lo scorso 26 gennaio per consentire i lavori di consolidamento del sedime stradale. In anticipo di due settimane rispetto al cronoprogramma (la riapertura era prevista il prossimo 6 marzo, ndr), allora, dalla giornata di oggi, sabato 21 febbraio, una delle principali via di accesso a Piazza torna transitabile al traffico veicolare.

«Un sincero ringraziamento all’impresa per la rapidità e la professionalità messe in atto nell’esecuzione dei lavori - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Campora - e un’analoga riconoscenza ai cittadini per la pazienza dimostrata. Aver terminato in anticipo rispetto a quanto pronosticato in una prima fase, testimonia la volontà condivisa di rispettare gli impegni presi e di limitare nel tempo e nello spazio i disagi per i cittadini».