Recuperato il mezzo ribaltato sulla Statale 21: strada riaperta al traffico

Riaperta la statale 21 del Colle della Maddalena. Sono state completate le operazioni di recupero del mezzo pesante che, attorno alle 2 della scorsa notte si è ribaltato sulla Statale 21 del Colle della Maddalena, all'altezza di Pietraporzio.

Il mezzo trasportava un carico di 26 bovini. Fortunatamente l'incidente non ha avuto gravi conseguenze né per gli autisti né per gli animali trasportati.

Il ribaltamento è avvenuto dopo le 4 di oggi, mentre sulla zona imperversava una fitta nevicata.

La motrice e la parte anteriore del camion sono rimaste in piedi, mentre il rimorchio si è inclinato fino a ribaltarsi su un lato. La parte anteriore del carico, con le prime bestie, è rimasta sulla carreggiata insieme alla motrice, mentre il rimorchio si è adagiato lateralmente sulla strada.