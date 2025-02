A Cuneo si presenta il progetto del Consorzio Socio Assistenziale a favore degli anziani non autosufficienti

Il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese è capofila del progetto finanziato dal PNRR e denominato "AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI", che si estende su tutto il territorio provinciale con la partecipazione di tutti gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali della provincia di Cuneo. Ad oggi il progetto sperimentale vede la presa in carico, a livello provinciale, di 140 anziani non autosufficienti individuati tra quelli in carico ai servizi secondo criteri di necessità, opportunità e possesso dei requisiti minimi per poter utilizzare i dispositivi tecnologici messi a disposizione dal progetto.

Gli anziani sono presi in carico da 6 equipe multidisciplinare distribuite attraverso interventi programmati e monitorati.

Gli obiettivi del progetto sono quelli di operare per supporto globale ai bisogni della persona con metodi che valorizzino le risorse territoriali e l’uso di tecnologie assistive, potenziare competenze relazionali e digitali dei caregiver, sperimentare prassi operative di domiciliarità con strumenti digitali e di adeguamento di abitazioni con domotica leggera, prevenendo l’istituzionalizzazione Lo CSAC, insieme ai partner del terzo settore che sviluppano la progettualità attraverso equipe integrate, hanno calendarizzato una serie di incontri territoriali per narrare il progetto e attivare la rete territoriale delle associazioni e dei gruppi informali

Il primo di questi appuntamenti si terrà mercoledì 5 marzo dalle 17.30 alle 19.00 a Cuneo presso la Residenza S. Antonio in corso Nizza 89. L’incontro è rivolto alle persone anziane, ai caregiver, alle associazioni e in generale a tutta la cittadinanza.

L’incontro sarà anche l’occasione per condividere le attività delle Associazioni che sul territorio si occupano di persone anziane: sono state invitate Adas, Auser, Anteas e Lilt (se qualche associazione avesse piacere di aggiungersi, può contattare il Consorzio all’indirizzo progetti@csac-cn.it).