Pagno: manutenzione straordinaria del campo sportivo polivalente vicino alla scuola primaria

L’intervento proposto per il campo sportivo polivalente, situato vicino alla scuola primaria, prevede una serie di lavori di manutenzione straordinaria. “Consiste nella completa sostituzione della pavimentazione del terreno di gioco in erba sintetica con una nuova pavimentazione in erba sintetica, nella sostituzione dell’attuale recinzione esterna ed in vari lavori di completamento”, si legge nel progetto.

Il costo complessivo dei lavori, che saranno eseguiti dalla ditta Msport di Currenti Felice di Roccavignale (provincia di Savona), ammonta a 70mila euro, di cui 50mila provenienti da contributi statali e i restanti 20mila dalla Regione. L’impresa esecutrice, Msport, ha offerto un prezzo a corpo pari a 55.179,62 euro, più IVA.

“Si procederà – spiega il sindaco Nico Giusiano – alla realizzazione di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche costituito da canalette prefabbricate in cemento armato vibrato dotate di griglia antitacco e feritoie in lamiera zincata, poste sul lato sud/ovest dell’area di gioco, verso l’edificio scolastico, alla risagomatura della pavimentazione dell’area di gioco, per la realizzazione di un perfetto piano di posa della nuova pavimentazione regolare e compatto e per dare le corrette pendenze necessarie allo scolo delle acque ed alla realizzazione di nuova recinzione su tutti i lati dell’area di gioco, con rete metallica plastificata.

Inoltre, - conclude Giusiano - l’occasione sarà utile per il completo rifacimento del sistema di illuminazione del campo da gioco, che sarà dotato di 8 proiettori a led”.

Al termine dei lavori, il Comune di Pagno sarà dotato di un nuovo campo polivalente, che potrà essere utilizzato per partite di calcio a 5 e tennis, e sarà fruibile anche dagli alunni della scuola primaria, che si trova nelle vicinanze della struttura.