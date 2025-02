Una messa in ricordo di Suor Vincenza dell’ex convento delle Orsoline di Saluzzo

Giovedì 27 febbraio con una messa alle 18 nella chiesa dei Cappuccini di via Donaudi , si ricorderà Suor Maria Vincenza Gareri, deceduta nel convento delle suore Orsoline di Capriolo ( Brescia), la settimana scorsa, all’età di 92 anni.

Era molto conosciuta a Saluzzo dove fu economa e assistente dell’ex comunità saluzzese delle Orsoline di via San Giovanni, nel centro storico. Convento che le suore lasciarono nel 2008. Suor Vincenza è ricordata, come splendida figura di religiosa e dopo Saluzzo, fu in servizio nel Monastero di Montefelico (Pesaro - Urbino) quindi nella Comunità di Setteville delle Orsoline a Roma e dal 2019 si trasferì nel Monastero delle Orsoline di Capriolo, dove si sono svolti i funerali martedì 15 febbraio.