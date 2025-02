Nuova Hyundai Inster, presentazione in grande stile (video)

Hyundai Vela, concessionaria ufficiale Hyundai di Cuneo, ha deciso di stupire i propri clienti e gli appassionati di motori (soprattutto elettrici) con una presentazione divertente e coinvolgente. La grande protagonista della serata di venerdì 21 febbraio è stata la Hyundai Inster, il city-suv elettrico che è appena stato lanciato sul mercato dalla casa costruttrice sud-coreana. Un’auto che potrà rivoluzionare il mondo della mobilità elettrica, grazie alle sue dimensioni e all’autonomia.

Hyundai Vela ha svelato il volto della Inster con un evento molto particolare. Un evento che ha avuto l’obiettivo di richiamare utenti interessati e appassionati di elettrico, ma non solo. Infatti, fra le decine di persone presenti, c’era chi di mobilità elettrica già si intende ed era dunque molto curioso di scoprire questa nuova vettura. E c’era anche chi era intenzionato a entrare a contatto con un nuovo mondo.

La serata è iniziata in modo molto divertente, con un quiz che ha coinvolto tutti i presenti. Elisa Cravero, responsabile comunicazione e marketing di Hyundai Vela e del gruppo Targa, ha presentato questo gioco che prevedeva alcune domande sul mondo delle auto elettriche. Il gioco è servito per svelare qualche curiosità interessante non solo sulla Inster, me sulle EV Car in generale e i tre più bravi a rispondere sono stati premiati con dei gadget firmati Hyundai.

Dopodiché il momento tanto atteso: la Inster è stata svelata. È stato tolto il velo che la copriva e un grande applauso ha palesato l’apprezzamento e lo stupore per un’auto dal design e dalle caratteristiche decisamente all’avanguardia. E dopo pochi istanti hanno fatto ingresso nel salone altri due modelli di Inster, per dare a tutti la possibilità di ammirare interni ed esterni, spazi e forme dell’auto e per chiedere informazioni ai consulenti esperti di mobilità elettrica di Hyundai Vela.

La presentazione si è conclusa in modo conviviale, con aperitivo e musica del Dj Ludovic Gosmar. È stata una bellissima occasione per far conoscere al pubblico un nuovo modello di auto elettrica, accessibile e funzionale, e per dare informazioni importanti e utili su mondo delle EV Car.

Per maggiori informazioni: https://www.hyundaivela.it/