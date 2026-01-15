Si conclude, dopo 40 anni, il servizio attivo del Colonnello dei Carabinieri Giuseppe La Torre

Dopo quasi quarant’anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, si conclude oggi il servizio attivo del Colonnello Giuseppe La Torre, Capo Ufficio Comando del Provinciale Carabinieri di Cuneo.

Nato a Trapani il 31.12.1965, coniugato, 2 figli, di cui uno ha seguito le orme paterne essendo Maresciallo in servizio in Lombardia, inizia la carriera militare il 19.10.1987 come Carabiniere Effettivo, in servizio al Comando Provinciale CC di Catanzaro;

dopo aver frequentato l’allora Scuola Sottufficiali Carabinieri di Firenze nel biennio 1988-1990, dal 1996 al 1998, con il grado di Maresciallo Ordinario, ha comandato la Stazione CC di Modena Villa Freto;

dal 1998 al 2000, con il grado di Maresciallo Capo, ha prestato servizio alla Sezione di P.G. – Aliquota CC - della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo;

nel 2000 frequenta la Scuola Ufficiali CC di Roma e successivamente ha:

- dal 2001 al 2008 comandato il Nucleo Operativo a Radiomobile della Compagnia CC di Cuneo con i gradi di Sottotenente e Tenente;

- dal 2008 al 2015, promosso Capitano, ha comandato la Compagnia CC di Borgo San Dalmazzo;

- dal 2015 al 2017, promosso Maggiore, ha prestato servizio alla Scuola Allievi Carabinieri di Torino (Caserma “Cernaia”), con incarichi nell’addestramento dei giovani militari dell’Arma;

- nel 2017 è stato trasferito al Comando Provinciale CC di Cuneo, con il grado di Tenente Colonnello, dove ha concluso la sua carriera con l’incarico di Capo Ufficio Comando.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cuneo, Col. Marco Piras, nell’esprimergli, a titolo personale ed in rappresentanza di tutti i militari del cuneese i più sentiti ringraziamenti per la lealtà, l’abnegazione e l’elevato spirito di servizio sempre dimostrati, gli formula i più sinceri auguri per la nuova importante fase della vita, in attesa di poter ulteriormente collaborare nella sua nuova veste di appartenente all’Associazione Nazionale Carabinieri, di cui sarà sicuramente fecondo e prezioso promotore assieme ai colleghi che già ne fanno parte.