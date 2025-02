Al Monviso di Cuneo si proietta il film pluricandidato agli Oscar “Emilia Pérez"

Giovedì 27 febbraio il film in lingua straniera con più candidature di sempre agli Oscar arriva al Cinema Monviso. Si tratta di “Emilia Pérez”, capace di collezionare ben 13 nomination alla statuetta più ambita del cinema globale. Tra queste quella di Karla Sofía Gascón, candidata a miglior attrice protagonista. Se vincesse sarebbe la prima persona trans premiata dall’Academy. Una corsa in salita la sua, dopo aver dovuto affrontare le reazioni per alcuni sconsiderati tweet del passato, in cui aveva scritto frasi razziste. In seguito a una serie di feroci polemiche, che hanno coinvolto anche il regista Jacques Audiard, Gascòn sarà presente alla cerimonia in programma il prossimo fine settimana. Non è escluso che la sua partecipazione a Los Angeles possa essere foriera di nuove discussioni. Di certo, il bailamme mediatico che ha accompagnato la pellicola negli ultimi giorni non dovrebbe regalare il favore della giuria né a lei né al film, ma non è detta l’ultima parola.

Polemiche a parte, si tratta di un film apprezzatissimo dalla critica – e non solo - che è stato capace di battere un record non banale, oltre ad aver già in bacheca quattro Golden Globe e due BAFTA. La trama vede protagonista Manitas del Monte, feroce barone di un potente cartello messicano che ha deciso di cambiare sesso. Cresciuto in un contesto machista e criminale, ha soffocato per anni il suo sentire profondo. Per realizzare il suo più grande desiderio, fa rapire Rita Moro Castro, giovane avvocato brillante al servizio di un grosso studio legale, più interessato a fare assolvere criminali che a servire la giustizia. Manitas recluta Rita per gestire transizione e futuro: simulare la sua morte con moglie e figli e ricominciare altrove. Poi Manitas diventa Emilia ma il passato fatica a passare come i rimorsi. Rientrata in Messico, cinque anni dopo, decide di riprendersi la sua famiglia e di restituire al suo Paese i corpi dei suoi martiri. Ma una questione di cuore tuonerà tempesta.

Il film è in programma da giovedì 27 febbraio a martedì 4 marzo alle 21, con l’aggiunta degli spettacoli delle 18.30 nel fine settimana e delle 16 per la sola giornata di domenica.