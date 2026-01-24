Fiera della Beata Paola a Bene Vagienna e 71° Carnevale di Busca: i grandi appuntamenti del weekend in Granda

Al centro dell’attenzione nel cuneese in questo penultimo week end di gennaio saranno la “Fiera della Beata Paola” a Bene Vagienna e il primo carnevale della provincia, quello di Busca.

Numerose le iniziative in vista della Giornata della Memoria e non mancheranno eventi indoor come laboratori, concerti e soprattutto spettacoli teatrali, che accoglieranno il pubblico in varie località della provincia.

Ciaspolate, mercatini, mostre d’arte, eventi gastronomici e feste di paese completano le offerte per passare in relax il fine settimana in Granda.

Si consiglia sempre di consultare con attenzione le previsioni del tempo. Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

CUNEO: CANTAMARE

Sabato 24 gennaio, alle ore 17, inizia la rassegna teatrale di Dispari Teatro dedicata ai più piccoli, chiamata "Un Teatro in mezzo ai libri", presso la Biblioteca 0-18 di Cuneo in via Santa Croce 6. Il primo spettacolo sarà "Cantamare", della Fondazione Sipario Toscana / Belle di Ma. Info: https://www.dispariteatro.it/

CUNEO: 80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Sabato 24 e domenica 25 gennaio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO: LA PASTRENGO

Sabato 24 gennaio, dalle 9 alle 17 e domenica 25 gennaio, dalle 9 alle 18.30, sarà aperta presso palazzo Samone in via Amedeo Rossi 4, la mostra "La Pastrengo - 90 anni di gloria". Info: https://mostracarabinieripastrengo.it/

CUNEO: METTI UN CRETINO A CENA

Sabato 24 gennaio, alle ore 21, al teatro Toselli, andrà in scena la commedia in piemontese “Metti un cretino a cena” della compagnia Motobin di Villanovetta di Verzuolo. Info: 347 87 38 733.

CUNEO: C’ERA UNA SVOLTA

Domenica 25 gennaio alle ore 17.30, presso l'ex chiesa di Santa Chiara in via Savigliano, nuovo spettacolo della rassegna "Domeniche a teatro" con "C'era una svolta", della compagnia Teatro dell'Argine, vincitore del Premio Festival Vimercate dei Ragazzi 2022. Info: https://www.melarancio.com/

CUNEO: VISITE ALLA SINAGOGA

Domenica 25 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, la sinagoga di Cuneo in contrada Mondovì 20 sarà visitabile dalle ore 15 alle ore 18, con visite guidate in partenza alle ore 15, 16 e 17. Ingresso in ordine di arrivo. Info: https://torinoebraica.it/visita/

ALBA: CALCO DELLA PIETÀ

Sabato 24 e domenica 25 gennaio, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, visitabile il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali nel 1942. Orari: 10 – 13 | 15 – 19. Info: https://www.bancadalba.it/

ALBA: ALBA INDUSTRIALE

Sabato 24 gennaio, con ritrovo in piazza Pertinace alle ore 10, sarà possibile effettuare il tour guidato di Alba industriale, accompagnati da una guida turistica, viaggiando nel tempo per scoprire i siti dell'archeologia industriale albese, i luoghi di nascita delle grandi aziende famose in tutto il mondo e per incontrare i grandi personaggi e le dinastie di imprenditori che hanno fatto grande la città. Info: www.turismoinlanga.it

ALBA: ALBA SOTTERRANEA

Domenica 25 gennaio, con ritrovo all'interno della chiesa di San Giuseppe in via Vernazza 6, sarà attivo il percorso guidato Alba Sotterranea, tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. Durata 1 ora e 45 minuti. Info: ambientecultura.it

ALBARETTO DELLA TORRE: MOSTRA PERSONALE "MAURO STRADELLA"

Sabato 24 gennaio, presso la chiesetta dell'Immacolata, mostra personale di pittura/arte concreta di Mauro Stradella. La Mostra sarà visitabile dalle 10 alle 17. Prenotabile la visita domenicale. Info: 393 57 62 060.

BENE VAGIENNA: STOMA BENE

Sabato 24 gennaio, alle ore 21, presso la Sala Don Giraudo di Bene Vagienna, l'Associazione Teatrale Amatoriale Banda Brusca andrà in scena con lo spettacolo "Stoma (a) Bene". Info: https://www.uiltpiemonte.it/

BENE VAGIENNA: FIERA BEATA PAOLA

Domenica 25 gennaio appuntamento storico con la fiera commerciale, agricola, artigianale della Beata Paola, che prevede un mercato dei prodotti biologici, spettacolo di falconeria, corteo storico e rievocazione, pranzo e distribuzione di vin brulè, punch e soma d'ai. Alle ore 10.30 ricerca simulata del tartufo nero. Info: www.amicidibene.it

BORGO SAN DALMAZZO: CONCERTO DELLA MEMORIA

Sabato 24 gennaio, alle ore 21 presso l’auditorium civico, si terrà il “Concerto della Memoria”, con Natalya Chesnova (fisarmonica e voce) e Nicola Portonato (chitarra, percussioni e voce). L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

BENE VAGIENNA: MOSTRE

Per visitare mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera, consultare per gli orari il sito https://www.amicidibene.it

BRA: MOSTRA BIODIVERSITÀ

Domenica 25 gennaio, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, presso il Museo Civico di Storia naturale “Craveri”, sarà possibile visitare la mostra fotografica "Biodiversità del Piemonte e della Valle d'Aosta", promossa dall'Associazione Naturalistica Piemontese. Info: https://www.museidibra.it

BRA: ARTICO CLUB

Sabato 24 gennaio, alle ore 21.30, nel Teatro Politeama Boglione, va in scena il nuovo spettacolo della stand up comedian torinese Serena Bongiovanni. Info: www.articofestival.it

BUSCA: CARLÉVÈ ’D BUSCA

Sabato 24 gennaio Carnevale dei bambini e Festa della birra in maschera. Domenica 25 gennaio 71° edizione del Carlévè ’d Busca, appuntamento imperdibile con un ricco programma per grandi e piccini. Gran finale con la tradizionale sfilata dei carri allegorici. Info: 0171/948611.

BUSCA: SBAM! TRENO POP

Domenica 25 gennaio viaggio speciale in treno, da Torino Porta Nuova a Busca, per visitare la mostra SBAM! Un percorso nella Pop Art a Casa Francotto. I curatori della mostra saranno a bordo per introdurre il percorso espositivo e accompagnarvi nel mondo colorato, ironico e irriverente della Pop Art. Itinerario: Torino Porta Nuova - Busca - Torino. Partenza ore 9, rientro ore 17. Info: https://casafrancotto.it/

CARTIGNANO: GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO

Domenica 25 gennaio si celebrerà la doppia festa di Sant’Antonio Abate e del Ringraziamento con S. Messa alle ore 10, benedizione del sale e dei mezzi agricoli e pranzo comunitario a base bollito.

CASTAGNITO: TOUR NEI SENTIERI

Domenica 25 gennaio con ritrovo alle ore 8.30 in via G. Marconi 47 (parcheggio dietro il palazzo del Comune) e partenza alle ore 9, camminata su alcuni percorsi nelle colline del Roero tra vigneti, frutteti e boschi. Info: 339 21 70 681 - www.naturaltrek.it

CENTALLO: TEATRO IN PIEMONTESE

Sabato 24 gennaio alle ore 21, al cine teatro Lux , andrà in scena la commedia in due atti intitolata “Tut per ‘n mort”, della compagnia fossanese “Corte dei folli”.

CERESOLE D’ALBA: VISITE AL MUBATT

Domenica 25 gennaio dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30, possibili le visite guidate gratuite al muBATT - Museo della Battaglia di Ceresole d'Alba del 1544.Il percorso di visita ha l’obiettivo di raccontare la battaglia ed evidenziare lo stretto legame tra il territorio di Ceresole d’Alba e la sua straordinaria storia, ricca di vicissitudini. Info: www.turismoinlanga.it/it/museo-della-battaglia-ceresole-dalba/

CERVASCA: FESTA DEGLI ALPINI

Domenica 25 gennaio si svolgerà la festa del Gruppo Alpini cervaschese con ritrovo alle ore 9 davanti al municipio, e a seguire, alzabandiera, S. Messa e pranzo comunitario.

CHERASCO: "SBAM - UN PERCORSO NELLA POP ART"

Sabato 24 e domenica 25 gennaio, presso Palazzo Salmatoris, aperta l’esposizione di 150 opere, un viaggio vibrante attraverso la Pop Art, movimento che ha rivoluzionato il panorama artistico del XX secolo. Orari 9.30/12.30 – 14.30/18.30. Info: 0172/427050.

COSTIGLIOLE SALUZZO: I FRATELLI CAPRONI

Domenica 25 gennaio, alle ore 16.30, in Palazzo Sarriod de La Tour, si terrà lo spettacolo “L’omino del pane e l’omino della mela” con il duo comico I fratelli Caproni. Info: www.lafabbricadeisuoni.it

DEMONTE: VISITE A PALAZZO BORELLI

Domenica 25 gennaio, alle 10.30 e alle 15.30, saranno possibili le visite guidate a Palazzo Borelli, simbolo di Demonte, Info e prenotazioni: 328 20 32 182 - portadivalle@vallesturaexperience.it

DEMONTE: CIASPOLATA

Domenica 25 gennaio, alle ore 10 ritrovo presso il Rifugio Olmo Bianco a Demonte per la ciaspolata con guida escursionistica. A seguire pranzo in rifugio. Info: 328 20 32 182 - portadivalle@vallesturaexperience.it

DRONERO: SOFFIA IL VENTO

Sabato 24 gennaio, alle ore 21, presso il Cineteatro Iris di Dronero andrà in scena lo spettacolo "La parabola discendente di un padre ambientalista", di e con Daniele Ronco, direzione organizzativa di Federica Leone. L'appuntamento fa parte della Stagione teatrale "Soffia il vento". Info: https://www.santibriganti.it/

ENTRACQUE - TRINITÀ: CIASPOLATA NOTTURNA

Sabato 24 gennaio, con ritrovo alle 17.30 in frazione Trinità, ciaspolata immersiva nella valle, con al rientro, cena tipica presso locanda e possibilità di pernottamento e noleggio attrezzatura. Attrezzatura necessaria: calzature da montagna e vestiti caldi, ciaspole e torcia frontale. Prenotazione obbligatoria. Info: www.areeprotettealpimarittime.it/

FOSSANO: ALLA SCOPERTA DEL TARTUFO NERO

Sabato 24 gennaio al Castello dei Principi d’Acaja appuntamento con “Un viaggio sensoriale alla ricerca e scoperta del Tartufo Nero”. Alle ore 11, 14 e 15.30 visite guidate con attività di valutazione di un tartufo nella sua esteriorità, intensità, aroma e consistenza al tatto condotte da un Giudice del Centro Nazionale Studi del Tartufo di Alba. Info: https://www.visitfossano.it/

FRABOSA SOTTANA: TOUR DELLE ALPI

Sabato 24 e domenica 25 gennaio appuntamento con il “tour delle Alpi”, due giorni di test ski Head e molto altro. Spettacolo di falconeria al Village.

LIMONE PIEMONTE: POSTER STORICI

Nel week end, presso la sala espositiva del Grand Palais Excelsior, sarà possibile visitare la mostra "Limone Piemonte tra passato e presente", un viaggio attraverso manifesti storici, immagini, disegni e ricordi. Ingresso libero.

Sabato 24 e domenica 25 gennaio sarà visitabile nei locali dell'ex Banca Popolare di Novara, la mostra di pittori dall'800 ai giorni nostri. Promossa dall’Associazione culturale Ego Bianchi e dalla Galleria Senesi Arte di Cuneo. Orario: 10-12/15-18. Ingresso libero. Info: www.limoneturismo.it/

MARENE: CHE T'SAGRIN DUN MARTIN

Sabato 24 gennaio alle ore 21 e domenica 25 gennaio alle ore 15, la compagnia teatrale marenese torna a calcare il palcoscenico dell’Auditorium S. Giuseppe con una nuova rappresentazione dialettale inedita: “Che t’sagrin Dun Martin”, commedia in tre atti. Info: https://parrocchiamarene.it/auditorium-2/

***

Sabato 24 e domenica 25 gennaio, nell’ex Chiesa di Santo Stefano, sarà aperta la mostra “Tra sogno e magia. Pittura surreale e fantastica”, una straordinaria mostra dedicata a Salvador Dalì e ai grandi protagonisti del Surrealismo. Orario: 10 - 13/14 -19. Info: www.belocalpiemonte.it

MONDOVÌ: CUBIQA IN CERAMIQA

Nel week end sarà ancora visitabile presso il Museo della ceramica la mostra “Cubiqa in Ceramiqa”. Ingresso libero negli orari di apertura del museo. Info: 0174/330358.

MONDOVÌ: GIORNATA DELLA MEMORIA E FANFARA

Sabato 24 gennaio, alle ore 16, presso la Sala “Scimè”, si terrà un incontro dedicato al 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Nell’occasione, i volontari che operarono nel campo di lavoro di Villa Santina racconteranno la loro esperienza. Alle ore 21 si terrà il concerto della Fanfara e del Coro della Sezione A.N.A. di Mondovì presso la Chiesa del Cuore Immacolato di Maria in via Cuneo 19. Info: https://ana-mondovi.com/

MONDOVÌ: MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO RETRÒ

Domenica 25 gennaio torna l'appuntamento nel rione Breo con antiquariato minore, vintage, modernariato, artigianato e creatività. Decine di espositori propongono oggetti d'altri tempi e da collezione. Info: www.casamalta.it/

PAESANA: UN BALCONE VISTA RE

Domenica 25 gennaio escursione guidata, con partenza da Pian Muné alle ore 9, verso la Testa della Sendua in un itinerario ad anello che porta al cospetto del Re di Pietra, il Monviso. Info: https://www.vesulus.it/

RACCONIGI: FACCIAMO PACE

Sabato 24 gennaio, dalle 15.30 alle 18.30 e domenica 25 gennaio, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, sarà visitabile presso la Pinacoteca Levis - Sismonda, "Facciamo Pace": in mostra opere di trenta artisti contemporanei. Info: https://www.pinacotecalevisismonda.it/

SALUZZO: LE BEATRICI

Sabato 24 gennaio, alle ore 21, presso il Teatro del Marchesato di Saluzzo, la Compagnia Teatrale Rosso in Valigia andrà in scena con lo spettacolo "Le Beatrici". Info: https://www.teatrodelmarchesatosaluzzo.it/

SALUZZO: CANTAMI UNA STORIA

Sabato 24 gennaio alle ore 11, presso la Biblioteca Civica di Saluzzo, si terrà il primo appuntamento di “Cantami una storia”, un’iniziativa avvicinare i bambini alla musica realizzata in collaborazione con l’APM – Scuola di Alto Perfezionamento Musicale. Info: 0175/211452.

SALUZZO: MERCANDIER

Sabato 24 e domenica 25 gennaio, dalle 9 alle 18.30, si terrà la prima edizione del Mercandier 2026, déballage dell’antiquariato dedicato a ditte e imprese del settore in programma presso Il Quartiere a Saluzzo. Info: https://fondazionebertoni.it/contatti/

SALUZZO: RECITAL PIANISTICO

Domenica 25 gennaio, alle ore 21, presso la Sala Verdi della Scuola APM, si terrà il Recital Pianistico "Poesie e colori: il pianoforte in Francia tra 800 e 900", con il Maestro Daklen Difato e musiche di Fryderyk Chopin e Claude Debussy. Info: www.consonanteapm.it

SANTO STEFANO BELBO: MERCATINO SENZA TEMPO

Domenica 25 gennaio si svolgerà il consueto Mercatino dell'antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage. Info: www.mercatinosenzatempo.com

SAVIGLIANO: MISTERI A SAVIGLIANO

Sabato 24 gennaio, alle ore 21, presso la Sala Crosà Neira, si terrà la Conferenza "Misteri a Savigliano, tra epigrafia e storia" a cura del prof. Emanuele Bonis (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), da un'idea del prof. Giulio Ambroggio. Seguirà il concerto "Note d'amore" con il Crossing Sound Trio. Info: 339 89 40 518.

VERNANTE: CIASPOLATA

Domenica 25 gennaio, ciaspolata invernale verso il Gias della Creusa, con ritrovo alle ore 9.45 presso la frazione Folchi e rientro previsto intorno alle ore 15. L’itinerario parte dalla frazione Folchi di Vernante e attraversa boschi e antiche borgate alpine. Info: 349 47 19 727.