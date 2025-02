A Fossano l'incontro sul "mondo carcere" e lo scollamento con politica e società civile

UN SILENZIO ASSORDANTE SUL CARCERE

Si terrà lunedì 3 marzo ore 18 presso la sala conferenze dell'Hostello Sacco di via Cavour 35 a Fossano l'incontro "Un silenzio assordante della politica e della società civile sul carcere". Saranno presenti il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà della Regione Piemonte Bruno Mellano, la Conferenza nazionale dei Garanti territoriali, la Camera Penale del Piemonte Occidentale e della Valle d’Aosta e l’Associazione “Nessuno tocchi Caino – Spes contra Spem”.

Sono passati oltre due mesi dal discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha richiamato tutti al rispetto della dignità di ogni persona e dei suoi diritti, anche per chi si trova in carcere: “L’alto numero dei suicidi è indice di condizioni inammissibili. Abbiamo il dovere di osservare la Costituzione che indica norme imprescindibili sulla detenzione in carcere. Il sovraffollamento vi contrasta e rende inaccettabili anche le condizioni di lavoro del personale penitenziario, i detenuti devono poter respirare un’aria diversa da quelli che li ha condotti all’illegalità e al crimine. Su questo sono impegnati generosi operatori che meritano di essere sostenuti”.

Sulla scia di queste parole, ma anche nel solco dell’insegnamento di Papa Francesco, da ultimo con l’apertura di una Porta Santa nel carcere di Rebibbia, si segnala il persistere di un silenzio assordante da parte della politica e della società civile sulle questioni aperte del carcere. Per questo motivo i Garanti hanno lanciato una mobilitazione nazionale e un appello pubblico alle istituzioni, alla politica e alla società civile, chiedendo soluzioni giuridiche immediate attraverso provvedimenti che riducano il sovraffollamento e migliorino le condizioni di vita dentro le carceri e sollecitando una sensibilità dell’opinione pubblica che superi la visione carcero centrica della pena.