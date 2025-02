Faule, la viabilità locale al centro dell'incontro tra il presidente della Provincia e il sindaco Boretto

Il presidente della Provincia Luca Robaldo ha ricevuto nei giorni scorsi a Cuneo il sindaco di Faule Chiara Boretto. Era presente anche la consigliera provinciale Ivana Casale. Al centro dell’incontro i problemi legati alla viabilità lungo la strada provinciale di Saluzzo in direzione Moretta dove sono presenti tratti pericolosi che si prestato all’eccessiva velocità.

“Nei progetti della nostra amministrazione comunale di Faule c’è da qualche anno l’idea di realizzare una rotatoria nel tratto in cui dalla provinciale ci si innesta sulla viabilità comunale di Faule - ha detto la sindaca Boretto -. E’ già stato realizzato uno studio di fattibilità, ma non essendoci al momento la disponibilità finanziaria i tecnici della Provincia hanno proposto delle migliorie”.

Una delle idee potrebbe essere quella di installare dei tutor per far rallentare le auto, ma si è parlato anche dell’aumento dell’illuminazione e di altre ipotesi come il cambiamento, in via sperimentale, della viabilità di accesso al paese per migliorarne la sicurezza stradale: “Sono proposte che non mi sono dispiaciute e che lo stesso presidente Robaldo verrà a illustrare ai nostri cittadini ad aprile. Lo ringrazio per la cordialità e la disponibilità dimostrate e lo attendiamo a Faule”.

All’incontro era presente anche la consigliera provinciale e sindaca di Manta Ivana Casale.