Presentata anche a Bra la “Nuova Direzione” della Fondazione CRC [FOTO e VIDEO]

Nell’auditorium BPER di Bra, ieri, martedì 25 febbraio, è stato presentato per la terza volta sul territorio, dopo Mondovì e Alba, il Piano pluriennale 25/28 e del Programma Operativo - Guida ai bandi e ai progetti, ideato dalla Fondazione CRC per dare un nuovo impulso alla crescita e allo sviluppo della provincia di Cuneo.

Come nelle precedenti serate è stato il presidente della Fondazione CRC Mauro Gola a introdurre i 5 ambiti che guideranno l’azione della Fondazione nei prossimi anni, riassunti nelle parole Bellezza, Cura, Creatività, Futuro e Partecipazione, ricordando ai presenti come sia importante la progettazione di un bando affinché possa essere valutato positivamente e ottenere il finanziamento: “Incontrare le comunità fa parte del nostro stile. Anche qui a Bra abbiamo presentato il programma operativo e fatto partecipi dei modelli e dei bandi attraverso i quali potremo erogare nel quadriennio 2025/2028 ben 120 milioni di euro, con declinazione di 30 milioni all’anno. Vogliamo far sapere gli ambiti, i futuri e il contesto in cui vive la nostra provincia e dare visione e una progettualità. Le richieste sono mediamente 3-4 volte superiori a ciò che possiamo erogare, per cui diventa fondamentale specificare bene le progettualità e calarle nelle realtà territoriali. Da parte nostra ci impegneremo a creare le migliori condizioni per il supporto e la crescita di iniziative nei settori della cultura e dell’educazione, dello sviluppo locale, dello sport, del volontariato, del benessere fisico e mentale e della salute".

La serata è proseguita con l’intervento di Elena Bottasso, responsabile Ufficio Studi e Ricerche Fondazione CRC, che ha delineato il quadro socioeconomico e gli indicatori negli ambiti di intervento di Fondazione CRC: “Ci sono eventi mondiali che impatteranno su più livelli nella nostra provincia e la nostra analisi annuale tiene conto di queste grandi trasformazioni in atto. Il posizionamento della Granda è buono, abbiamo in generale una qualità di vita eccellente e un’occupazione giovanile al di sopra della media. Il piano pluriennale ha tenuto conto di tanti fattori, l’evoluzione della popolazione, lo sviluppo locale, l’impatto ambientale, le innovazioni tecnologiche e altri indicatori. Crescita e PIL se ben coniugati possono coesistere”.

Enea Cesana dirigente responsabile Attività Istituzionale della Fondazione CRC si è addentrato nella logica del programma operativo: “Abbiamo immaginato una logica di viaggio insieme alla Comunità, con la Fondazione nel ruolo di coach. Nel viaggio serve una mappa e la nostra sono le cinque parole chiave. L’ascolto del territorio è fondamentale e far diventare reale il possibile, uno dei nostri intenti, oltre a quello di creare una comunità filantropica e alimentare reti da portare a livello nazionale. Ricordo a tutti che i bandi seguono logiche specifiche e vanno letti e interpretati bene per avere successo”.

I saluti della città di Bra sono stati portati dal sindaco Gianni Fogliato. Presente il direttore generale di Fondazione CRC Roberto Giordana, e numerosi assessori e consiglieri comunali e fra il pubblico importanti autorità di enti, del mondo imprenditoriale, bancario, sociale, sportivo, del volontariato, dell’associazionismo e della sanità.

Il prossimo appuntamento sul territorio è previsto oggi mercoledì 26 febbraio alle ore 18 a Cuneo, presso la Sala San Giovanni in Via Roma 4.

Come ad ogni incontro della Fondazione CRC preziosa e significativa la presenza di Valentina Briganti interprete LIS.

“Con il Programma Operativo 2025 la Fondazione CRC dà concretezza alle nuove linee di indirizzo e conferma il proprio ruolo di agenzia di sviluppo a sostegno di tutto il territorio provinciale” ha chiosato nei saluti finali il Presidente della Fondazione CRC, Mauro Gola.