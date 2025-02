Carnevale sulla neve: porta il tuo disegno da Bottero Ski e ricevi un simpatico omaggio!

“Carnevale sulla Neve” è l’evento speciale di Bottero Ski dedicato ai più piccoli, un’occasione per esprimere tutta la loro creatività attraverso il disegno. L’iniziativa invita i bambini a rappresentare, con la loro fantasia, la magia del Carnevale sulla neve.

Dall’1 al 7 marzo, portando il proprio disegno in uno dei negozi Bottero Ski di Limone, Vernante o Borgo San Dalmazzo, ogni bambino riceverà subito un simpatico gadget. Il disegno più originale sarà scelto per diventare la copertina del catalogo “MySki by Bottero Ski”, la linea di felpe e magliette distribuita a livello nazionale e oltre. In più, per tutta la durata dell’evento, in tutti gli store sarà attivo uno sconto extra del 10 per cento sul reparto abbigliamento e accessori per bambini, oltre agli sconti già applicati fino a un massimo dell’80%.

Al motto di “A Carnevale ogni sconto vale” Bottero ha anche stretto una collaborazione con la Scuola di Sci di Limone e Andrea Caponnetto: sabato, in occasione della rassegna “Limone For Family”, oltre alle numerose iniziative condotte dallo Zenzero Team, ci sarà la possibilità di realizzare il disegno del concorso, collaborando con nuovi e vecchi amici tra colori e creatività. Si avrà poi una settimana di tempo per portare il proprio disegno in negozio e partecipare all’iniziativa.

Il sabato pomeriggio di Carnevale, infatti, sarà pieno di attività interessanti e curiose, pensate per i piccoli e le famiglie. L'invito è a raggiungere mascherati, grandi e piccini, la piazza del comune alle 15. La consueta parata sulle scale del municipio permetterà a tutti i bimbi di avere un "momento di gloria" in costume, prima di iniziare i laboratori creativi che quest'anno sono pensati a tema "Inside out", alla scoperta delle emozioni che anche il Carnevale può suscitare.

Due trucca-bimbi saranno in azione per tutto il pomeriggio per dipingere i visini con svariati temi, mentre le opere realizzate dai partecipanti, prima di tornare a casa con loro, faranno bella mostra di sè in una piccola esposizione. Gran finale musicale, con giochi e quiz in cui saranno coinvolti anche mamme e papà, per un pomeriggio di contagiosa allegria, con l’intrattenimento della storica voce di “Limone for Family” Andrea Caponnetto e la musica di dj Pog.