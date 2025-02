Savigliano, all’esame del Consiglio comunale anche un’interrogazione sui furti di trattori

È perlomeno singolare l’interrogazione presentata dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Maurizio Occelli e che verrà discussa questa sera, mercoledì 26 febbraio, in Consiglio comunale a Savigliano. Occelli evidenzia come sul territorio si siano verificati vari furti di mezzi agricoli e che sui social siano comparse “taglie” da parte dei proprietari per avere informazioni per poterne tornare in possesso. Il consigliere di FdI chiede al sindaco di farsi promotore nei confronti delle forze dell’ordine per una maggior vigilanza a tutela degli agricoltori.

Accanto a queste ne sono state presentate altre sei dalla minoranza di centrosinistra “Spazio Savigliano”. Una, primo firmatario Paolo Tesio, riguarda il disboscamento lungo il sentiero Tortone. La seconda tira in ballo il taglio agli enti locali deciso dal governo Meloni. Giorgia Seliak chiede quale sia il giudizio dell’amministrazione Portera al riguardo. La terza riporta all’attenzione la controversa questione dell’intervento edilizio in viale Piave. Tesio chiede lumi a proposito dell’autorizzazione paesaggistica. La quarta, a firma Giacomo Calcagno, riguarda la possibile istituzione della figura di un infermiere di quartiere.

Con la quinta Tesio vuole sapere se sia possibile conoscere l’impatto finanziario che avrà sulla ristrutturazione del complesso ex San Domenico (destinato all’università) il rimborso delle tasse universitarie. Infine, Calcagno chiede ancora informazioni a proposito dell’adeguamento del pannello con le indicazioni degli uffici comunali.