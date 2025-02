Sanità e livelli essenziali di assistenza: nel 2023 il Piemonte guadagna una posizione nella classifica delle regioni

"La classifica dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) conferma e riconosce il grande lavoro di questi anni per ricostruire la sanità piemontese dopo il Covid e dopo decenni di mancati investimenti. Rispetto alla classifica dello scorso anno saliamo una posizione (dal sesto al quinto posto): i tre parametri presi in esame nelle macro aree prevenzione, distrettuale ed ospedaliera, sono tutti positivi, due in crescita rispetto agli scorsi anni e uno stabile sul 2022".

Lo affermano in una nota il presidente della Regione Alberto Cirio, l'assessore alla Sanità Federico Riboldi e il presidente della Commissione Sanità Luigi Genesio Icardi.

"Sappiamo che il lavoro da fare è ancora tanto, ma siamo sulla strada giusta e continuiamo a lavorare per garantire a tutti i piemontesi cure, assistenza e una sanità universale di eccellenza".