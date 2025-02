Bra: Arca di Noè, spazio educativo e di gioco per i bimbi dai 12 ai 36 mesi

Dal mese di febbraio sono partiti gli appuntamenti con l’Arca di Noè, spazio educativo e di gioco che il Comune di Bra dedica ai più piccoli per consentire loro di condividere esperienze, sperimentare un nuovo spazio-tempo in compagnia di un adulto di riferimento (mamma o papà, nonni o altro accompagnatore), incontrare tanti amici e partecipare alle attività proposte dalle Educatrici.



Tutti i mercoledì, dalle 16,30 alle 18,30, presso il Nido Comunale di via Caduti del Lavoro n.3 si terranno incontri dedicati ai bambi dai 12 ai i 36 mesi –non frequentanti i servizi per la prima infanzia comunali– e alle loro figure adulte di riferimento (secondo disponibilità di posti). Il progetto offre la possibilità di trascorrere parte del tempo libero in un luogo accogliente e di impegnarsi in attività ludiche che favoriscano la socializzazione e la conoscenza reciproca; sarà inoltre un'occasione in cui favorire modalità di apprendimento emotivo, sociale e culturale che educhi i bambini nel rispetto delle regole e dei loro diritti ma anche che stimoli negli adulti una riflessione sul loro ruolo.



Per partecipare occorre iscriversi chiamando il numero 0172-412062 (tra le 8.30 e le ore 12) o scrivendo all’indirizzo mail asilonido@comune.bra.cn.it. Il servizio verrà gestito dalle Educatrici dell'Asilo nido e avrà un costo di 3 euro a incontro (gli ingressi sono acquistabili a blocchi di 5/10/15 attraverso la piattaforma PagoPA – sito del Comune di Bra www.comune.bra.cn.it - sezione Servizi online - Sezione Pagamenti Sezione Pagamenti Spontanei Sezione Rette scolastiche).