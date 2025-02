Bra, Marco Lamberti dal Caffè letterario al 3° posto del Premio “I Murazzi”

Principi del Foro, studi legali, clienti difficili, giudici e un verdetto che sembra scontato, ma spesso viene ribaltato. Sono questi gli ingredienti che hanno portato Marco Lamberti e il suo ultimo libro “L’avvocato del purgatorio” (Genesi editrice) a conquistare il terzo posto al Premio “I Murazzi” di Torino.

Dopo la consacrazione al Caffè letterario di Albedo, che si conferma così totem portafortuna per i suoi ospiti, l’autore braidese è tornato in libreria con un’opera legata alla sua professione, capace di emozionare e far riflettere su temi universali e attuali come la giustizia e la verità.

L’avvocato che chiunque vorrebbe avere. Tanto preparato e dedito al lavoro quanto efficace con la sua penna acuta e delicata, Lamberti commenta così lo splendido risultato: «Sono particolarmente felice per me, ma anche e soprattutto per il direttore della mia casa editrice Genesi, ovvero il professor Sandro Gros Pietro. Il terzo posto al premio letterario internazionale “I Murazzi” mi riempie di orgoglio in quanto da un lato addirittura migliora l’ottavo posto conseguito lo scorso anno e dall’altro quello di essermi inserito con successo tra gli autori di grandi editori francesi, Newton & Compton, Piemme e altre. Per un autore di provincia, come mi definisco, penso non sia malaccio».

Aggiungendo: «Dopo la presentazione di successo presso il prestigioso Circolo dei Lettori di Torino e la vittoria con “The marvelous history of the barachin” al premio “Nero su Bianco” e il settimo posto al Pegasus di Lugano, ora mi aspetta, con questo nuovo libro, il Campiello e il Premio Comisso. In entrambi sono tra i finalisti. Spero bene e incrocio le dita. Un successo sarebbe manna dal cielo. Il libro è prenotabile presso le migliori librerie o acquistabile sui maggiori siti di interesse nazionale».

E voi l’avete letto? “L’avvocato del purgatorio” è scandito da racconti dedicati all’amministrazione della giustizia esercitata in Italia nei tempi attuali. Storie di paladini della legge che ogni giorno sono chiamati a onorarla, facendo luce su misteri sempre più complessi e per questo avvincenti. Ma la giustizia è sempre giusta? A voi l’ardua sentenza.