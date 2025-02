Cuneo, alla Casa del Quartiere Donatello si parla di arti figurative con il professor Roberto Baravalle

Lunedì 10 marzo 2025, dalle ore 16,30 alle ore 18,00, l’Auser “Cuneo e Vallate” dedica il consueto appuntamento mensile nella Casa del Quartiere Donatello (in Via Rostagni 23/L) al tema della conoscenza dell’arte, anzi delle Arti figurative.

Questi incontri, a cadenza mensile, hanno lo scopo di affrontare argomenti vari a margine dell’Ambulatorio infermieristico della Casa del Quartiere Donatello, che è attivo dal 2003. L’ambulatorio, gestito da un anno da volontari Auser (Gianfranco, Giovanni, Roberto e Rossana), si limita ad effettuare controlli della pressione e a dare consigli di tipo infermieristico. Non si limita però solo a questo. Vuole anche essere un momento in cui si possano fare quattro chiacchiere con tranquillità.

Questa volta il tema è la conoscenza delle arti figurative. Il titolo può trarre in inganno. Non è un incontro per imparare a dipingere ma per conoscere le varie arti figurative, le varie correnti artistiche, i contesti in cui si sono sviluppate ed il motivo, i significati simbolici.

A parlarcene sarà il professor Roberto Baravalle, nato a Cuneo nel 1948, dove attualmente risiede. L’ingresso è gratuito ed è rivolto non solo agli iscritti Auser ma a tutta la cittadinanza.