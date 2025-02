Cuneo, visite speciali alla mostra "Donne Viaggiatrici" nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 marzo

Sabato 8 e domenica 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, si terranno, alle ore 15,30 e alle 18, quattro visite speciali con Serena De Gier dal titolo “DONNE VIAGGIATRICI. I racconti delle donne viaggiatrici del ‘700”. Gli appuntamenti fanno parte degli eventi collaterali alla mostra “Canaletto, Van Wittel, Bellotto. Il Gran Teatro delle città. Capolavori dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica”, promossa negli spazi del Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo da Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo con le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma e con il supporto organizzativo di MondoMostre.

L’iniziativa si inserisce nel programma di “8 marzo è tutto l'anno – InsiAmo”, l’annuale rassegna di appuntamenti proposta dall’Assessorato Parità e Antidiscriminazioni del Comune di Cuneo, che prende spunto dalla Giornata internazionale della donna (il programma completo della rassegna è disponibile su https://www.comune.cuneo.it/parita-e-antidiscriminazioni/rassegne-ed-iniziative/8-marzo-e-tutto-lanno.html)

Sempre più donne, nel 1700, partivano per il Grand Tour. Accompagnando il marito oppure viaggiando da sole o assieme ai loro figli. Donne coraggiose, avventuriere, vedove, divorziate, nel XVIII secolo partivano per un viaggio, non privo di pericoli, verso l'Italia, la Francia, spingendosi fino in Turchia in un mondo che diventava sempre più vasto. Con l'acume femminile di cui erano dotate e la cultura che avevano conquistato grazie a padri illuminati o strappando ore al sonno per leggere libri, queste donne hanno scritto straordinari libri di viaggio con sguardo acuto ed elegante, appassionato e affamato di curiosità.

È il caso di Madame Dubocage, di Hester Lynch Piozzi e, soprattutto, di Lady Mary Wortley Montagu. Dotate di grande sagacia e spirito di osservazione fuori dal comune, le viaggiatrici del '700 raccontano il viaggio con spirito pratico, assetate di sapere, di cose da imparare e da insegnare.

Serena De Gier è maestra d'arte, scenografa, attrice e pittrice. Ha lavorato per il Teatro delle Briciole di Parma, Fontemaggiore di Perugia, il TJP di Strasburgo, e collaborato con numerosi teatri italiani e francesi. Da sempre insegna arte e pittura a bambini e adulti. Tiene abitualmente incontri di divulgazione sull’arte e la figura della donna. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo libro "Storie, Miti e Misteri Con le Ali".

A questo link sarà possibile effettuare le prenotazioni per la mostra "Donne Viaggiatrici".