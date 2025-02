Bra: i componenti dell’ex direttivo del Centro di Incontro ricevuti dalla Giunta

La scorsa settimana si è tenuto un breve, ma sentito incontro, fra la Giunta comunale di Bra e i componenti dell’ex Direttivo del Centro di incontro comunale, che lo scorso anno, dopo un lungo servizio, hanno ceduto il passo a nuovi responsabili dell’organismo di via Montegrappa.

Erano presenti l'ex presidente Beppe Porro, a cui è andato uno speciale plauso per i 25 anni di volontariato nel direttivo, insieme a Luigina Quinterno, Franca Borgna ed Emilio Sartù.

“Abbiamo voluto ringraziare i membri dell'ex Direttivo per il grande impegno dedicato alla guida del Centro incontro, per la sinergia costante con l’amministrazione e per le tante proposte costruttive portate avanti in questi anni, che si confida possano proseguire”, questo il commento del sindaco Gianni Fogliato e dell’assessore alle politiche sociali Lucilla Ciravegna.