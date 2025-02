Diventa Radioamatore con il corso organizzato dalla Sezione A.R.I. di Cuneo

Sei interessato al mondo delle comunicazioni radio? Appassionato di tecnologia? La Sezione A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) di Cuneo offre una grande opportunità! Sono infatti aperte le iscrizioni ai corsi di preparazione per il conseguimento della patente da Radioamatore, che permettono di acquisire competenze tecniche e di entrare in un mondo affascinante e ricco di possibilità.

Il corso è rivolto a tutti, sia principianti che a chi ha già conoscenze di base in elettronica. Il primo incontro informativo si terrà il venerdì 28 febbraio 2025 alle ore 21:00, presso i locali della Sezione A.R.I. di Cuneo, in Via Rota 15 - 12100 Cuneo.

Gli incontri successivi si svolgeranno ogni venerdì sera, dalle 21:00 alle 23:00. Durante il corso, i partecipanti avranno l'opportunità di apprendere le basi della radiotecnica, le normative, le tecniche di comunicazione e molto altro.

Per maggiori informazioni, è possibile recarsi in sede durante gli orari di apertura o contattare la segreteria via email all'indirizzo: segreteria@aricuneo.it.

Non perdere l'occasione di diventare un Radioamatore! Per ulteriori dettagli visita il nostro sito ufficiale: www.aricuneo.it.