Il Margreen alla scoperta della Comunità Energetica Rinnovabile: a marzo tre incontri sul territorio

Nell’ambito della progettazione per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) MARGREEN, che interesserà i territori delle Valli Stura, Gesso e Vermenagna e sarà finanziata attraverso fondi PNRR, sono state programmate tre assemblee pubbliche, una per ciascuna valle, aperte a tutta la cittadinanza.

In Valle Gesso, l’incontro si terrà nella sala conferenze A. Bianco presso il Parco delle Alpi Marittime, a Valdieri (Piazza Regina Elena, 30), nella giornata di lunedì 3 marzo, dalle ore 17 alle 19; mentre in Valle Vermenagna, l’incontro si terrà sempre lunedì 3 marzo presso l’ex Confraternita in Piazzetta Boccaccio –Vernante, dalle ore 21 alle ore 23. Infine, in Valle Stura l’assemblea pubblica si terrà venerdì 14 marzo, alle ore 17 a Demonte presso il Palatenda in Piazza Rendo Spada.

Le assemblee aperte a tutta la cittadinanza saranno condotte dai professionisti di Albatros – Studio Associato incaricati dall’Unione Montana Valle Stura. L’evento sarà un’occasione per illustrare i benefici e le opportunità derivanti dall’adesione alla futura CER e sarò possibile seguirla anche da remoto tramite collegamento.

La Comunità Energetica Rinnovabile è un’aggregazione di utenti finali di energia elettrica che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di uno o più impianti per la produzione e l’autoconsumo virtuale e condiviso di energia elettrica da fonti rinnovabili, perseguendo benefici: economici, ambientali e sociali. Gli utenti che possono aderire sono cittadini, piccole e medie imprese, Comuni ed enti pubblici territoriali, enti religiosi, di ricerca e formazione ed enti del terzo settore.

MARGREEN è un progetto integrato di Unione Montana Valle Stura (capofila), Unione Montana Alpi Marittime, Comune di Roaschia, Comune di Valdieri ed Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, finanziato dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito di attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza M2C1 Investimento 3.2 Green Communities.